Itt a döntés, kamatot vágott a hazai jegybank

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 75 bázispontos kamatcsökkentésről döntött idei utolsó rendes kamatdöntő ülésén.

Ezzel az alapkamat, ami immár a legfontosebb eszköznek minősül 10,75 százlékra mérséklődik.

A jegybank ma még részletezi döntésének hátterét.

Kapcsolódó cikk Év végén már nem lesz magasabb a magyar infláció, mint a román? Ez is elhangzott az MNB sajtótájékoztatóján A Monetáris Tanács döntése után egy órával kezdődő sajtótájékoztatón derült ki, hogy tovább csökkentették a tavaly októbertől irányadó egynapos betéti kamatot.

A Monetáris Tanács keddi kamatcsökkentése várható fejlemény volt, lévén ezt kommunikációjában az MNB már bejelentette. Virág Barnabás, a monetáris politikáért felelős alelnök már azt is elmondta, hogy mik voltak a megfontolások a vágási szándékkal és annak mértékével.

Az MNB tehát ismét kamatot vág, ennek arányát - némileg szokatlanul - bejelentette Virág. Mint mondta, a jegybanknak továbbra sem érdeke a most is magas, 11,25 százalékos alapkamatot fenntartani, még egy nagyobb vágással is fennmarad a reálkamat, amivel eleget tud tenni az infláció letörésére vonatkozó alapvető mandátumának.

A jegybank az idei 20 százalékot meghaladó inflációs rátákhoz képest mérsékeltnek ható, a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi olvasata szerint éves alapon 7,9 százalékos inflációs rátát már komoly csökkenésnek láthatja, de ez még így is jóval a cél felett van.

A legutóbbi inflációs jelentésben már célértéken, illetve az ahhoz szabott küszöbsávban látják a rátát jövőre. Ez alapértelmezésben 3 százalék. Az MNB kedden az új inflációs és GDP-prognózisát is publikálja, a részletes jelentést szokás szerint csütörtökön teszi közzé.