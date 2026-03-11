Itt a döntés: rekordmennyiségű olajtartalékot szabadítanak fel fel

A tájékoztatás szerint a szervezet 32 tagállama összesen 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot szabadít fel. Eddig a legnagyobb mennyiséget, 182,7 millió hordót 2022-ben szabadította fel a szervezet válaszul az ukrajnai háború kitörésére.

Az IEA tagállamai jelenleg több mint 1,2 milliárd hordónyi stratégiai olajtartalékkal rendelkeznek, további 600 millió hordó – kormányzati kötelezettség alapján felhalmozott – ipari készlettel.

Katherina Reiche német gazdasági miniszter a készletek szabaddá tételét látható jelzésnek neveznek a piac számára, hogy ezzel visszaszorítsák a magas kockázati felárakat és a spekulációs nyereségeket. „Ha sikerül a piac hiány miatti aggodalmait eloszlatni, az árak stabilizálódnak, és mi határozottan egy mérséklő hatásra számítunk” – tette hozzá.

Utoljára az orosz-ukrán háború kitörésekor volt ilyesmire szükség

Fotó: DepositPhotos.com

A készletek feloldását az egyes országokhoz igazodó időtartamok szerint fogják elvégezni – ismertette az IEA. Az egyes országok emellett további vészintézkedéseket is hoznak.

„Az olajpiacon előttünk álló kihívások mértéke példátlan” – közölte Fatih Birol, az IEA igazgatója.

Hozzáfűzte, hogy ezért is örvend a rekordmértékű intézkedésnek. Úgy fogalmazott, hogy mivel globális olajpiacokról van szó, a nagy zavarokra adott válaszoknak is globálisnak kell lenniük. (MTI)