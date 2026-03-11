2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Energiapiac Irán Iráni válság Olaj

Itt a döntés: rekordmennyiségű olajtartalékot szabadítanak fel fel

mfor.hu

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra – jelentette be szerdán a párizsi székhelyű szervezet.

A tájékoztatás szerint a szervezet 32 tagállama összesen 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot szabadít fel. Eddig a legnagyobb mennyiséget, 182,7 millió hordót 2022-ben szabadította fel a szervezet válaszul az ukrajnai háború kitörésére.

Az IEA tagállamai jelenleg több mint 1,2 milliárd hordónyi stratégiai olajtartalékkal rendelkeznek, további 600 millió hordó – kormányzati kötelezettség alapján felhalmozott – ipari készlettel.

Katherina Reiche német gazdasági miniszter a készletek szabaddá tételét látható jelzésnek neveznek a piac számára, hogy ezzel visszaszorítsák a magas kockázati felárakat és a spekulációs nyereségeket. „Ha sikerül a piac hiány miatti aggodalmait eloszlatni, az árak stabilizálódnak, és mi határozottan egy mérséklő hatásra számítunk” – tette hozzá.

Utoljára az orosz-ukrán háború kitörésekor volt ilyesmire szükség
Utoljára az orosz-ukrán háború kitörésekor volt ilyesmire szükség
Fotó: DepositPhotos.com

A készletek feloldását az egyes országokhoz igazodó időtartamok szerint fogják elvégezni – ismertette az IEA. Az egyes országok emellett további vészintézkedéseket is hoznak.

„Az olajpiacon előttünk álló kihívások mértéke példátlan” – közölte Fatih Birol, az IEA igazgatója.

Hozzáfűzte, hogy ezért is örvend a rekordmértékű intézkedésnek. Úgy fogalmazott, hogy mivel globális olajpiacokról van szó, a nagy zavarokra adott válaszoknak is globálisnak kell lenniük. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mészáros Lőrinc bankja is hitelez Budapestnek

15 milliárd forintot ad márciusban.

Felszólítást küldött az Európai Bizottság Magyarországnak

Egy lépésre a büntetéstől: Magyarországnak meg kell szüntetnie az építőanyagok exportjának korlátozását.

Páncélautók és milliós bőröndök: mit enged a törvény a határokon átnyúló készpénzszállításnál?

Az Ausztriából Ukrajnába tartó, hatalmas készpénzt és aranyat szállító konvoj ügye újra ráirányította a figyelmet arra, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a pénz határon átnyúló mozgatására. Az Európai Unióban 10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU külső határán, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője. 

Milliárdos profitot termeltek, de most törlik a kaszinós cégeket

Milliárdos profitok után törlik a kaszinós cégeket

A Cívis Grand Casino Kft. és az Onyx Casino Kft. is már végelszámolás alatt áll. Ez logikus következménye az elmúlt hónapok történéseinek, amelyek alaposan átalakították a hazai kaszinópiacot.

Korszakváltás jön a magyar építőiparban

A magyar építőipar szereplői számára a digitalizáció és az adatalapú működés szintje többé nem önkéntes vállalás vagy távoli jövőkép kérdése. Egy friss hazai jogszabályi környezet ugyanis egyértelműen az egységes, digitális azonosítás felé tereli a szektort, ahol a talpon maradás záloga a pontos és szabványos adatkezelés.

Ütemesen fogy a magyar állam idei évre tervezett devizakötvény-kerete

Ütemesen fogy a magyar állam idei évre tervezett devizaadósság-kerete

Bár még csak alig három hónap telt el az évből, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) máris teljesítette az idei évre előirányzott devizakötvény- és devizahitel-kibocsátási tervének több mint 60 százalékát. A múlt héten egy meglepő bejelentést tett az ÁKK, amely ráemelt a korábbi dollárkötvényekre, és 6 százalékos kamatozás mellett vont be újabb forrást. A magyar államadósság devizaaránya növekszik, ezért is lenne fontos a stabilan tartott forint. Amit viszont a közel-keleti háború fenyeget.

Az MNB felszabadítja tartalékait az energiaimport fedezésére

Az MNB felszabadítja tartalékait az energiaimport fedezésére

A Monetáris Tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi folyamatokat, és az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igény biztosításáról döntött.

A befektetők uralják a felújítandó lakások piacát Budapesten

A befektetők uralják a felújítandó lakások piacát Budapesten

A fővárosban az ilyen lakások több mint felét befektetési céllal vásárolják – közölte a Duna House kedden.

ATM-es befizetés és készpénzfelvét: figyeljünk a részletekre!

ATM-es befizetés és készpénzfelvét: figyeljünk a részletekre!

A Magyarországon üzemeltetett ATM-ekből történő készpénzfelvétel feltételei, az ingyenes felvét lehetőségei, valamint az olyan problémák, mint a hibás kifizetés, a bankkártya „elnyelése”, vagy a kétszeres terhelés, visszatérő kérdések. Jelen cikk célja az ilyen és hasonló, tipikus tranzakciókkal kapcsolatos esetek bemutatása, valamint az ezekből levonható tanulságok összegzése.

A németeknél is elmaradni látszik a repülőrajt

A németeknél is elmaradni látszik a repülőrajt

Csökkent Németország kivitele és behozatala januárban decemberhez viszonyítva a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis honlapján kedden közzétett adatok szerint.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168