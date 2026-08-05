Itt a fordulat a benzinkutakon

Csütörtöktől mérséklődnek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken – írja a Holtankoljak. A mostani korrekció azt jelzi, hogy a nemzetközi piaci folyamatok kedvező irányba mozdultak el a hazai üzemanyagárak szempontjából.

A mai (augusztus 5-e) országos átlagárak az alábbiak:

95-ös benzin: 600 forint/liter

Gázolaj: 664 forint/liter

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