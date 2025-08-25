Itt a fordulat, amire nem számított bevásárláskor

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár hónapról hónapra elkészíti a Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérést, a Lidl, Penny és az Aldi üzleteiben egy előre meghatározott fogyasztói kosár szerint mérik fel az árak alakulását.

Augusztusban több hónap után fordult a tendencia, és minimális árcsökkenést tapasztalt a portál a diszkontokban. Az üzletekben 12 470 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 12 723 forinttal, amely 1,98 százalékos árcsökkenésnek felelt meg.

A cikkből kiderült, az előző év azonos időszakában a fogyasztói kosár értéke 10 321 forint volt, ehhez viszonyítva idén júliusra 20,82 százalékkal emelkedtek az árak a diszkontokban, az egyik hónapról másikra történt árcsökkenés tehát a fogyasztóknak aligha jelent érdemi könnyebbséget.

A hónapban a legtöbb vizsgált termék ára nem változott, mindössze a száraz spagettitészták és a trappista sajtok esetében történt drágulás.

A Privátbankár cikkében teljes fogyasztói kosarában a hónapban hét élelmiszer esetében történt olcsóbbodás, ezek közt két olyan volt, ahol 10 százaléknál jelentősebb mértékben estek az árak. A hónap bajnoka az 1-5 kilogrammos kiszerelésben is megvásárolható burgonya lett, amely egyértelműen a szezonalitással magyarázható – tette hozzá a cikk.

