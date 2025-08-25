2p
Makró Kiskereskedelem

Itt a fordulat, amire nem számított bevásárláskor

mfor.hu

Áresés történt, igaz, nem kiugró mértékben.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár hónapról hónapra elkészíti a Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérést, a Lidl, Penny és az Aldi üzleteiben egy előre meghatározott fogyasztói kosár szerint mérik fel az árak alakulását.

Augusztusban több hónap után fordult a tendencia, és minimális árcsökkenést tapasztalt a portál a diszkontokban. Az üzletekben 12 470 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 12 723 forinttal, amely 1,98 százalékos árcsökkenésnek felelt meg.

A cikkből kiderült, az előző év azonos időszakában a fogyasztói kosár értéke 10 321 forint volt, ehhez viszonyítva idén júliusra 20,82 százalékkal emelkedtek az árak a diszkontokban, az egyik hónapról másikra történt árcsökkenés tehát a fogyasztóknak aligha jelent érdemi könnyebbséget.

A hónapban a legtöbb vizsgált termék ára nem változott, mindössze a száraz spagettitészták és a trappista sajtok esetében történt drágulás.

A Privátbankár cikkében teljes fogyasztói kosarában a hónapban hét élelmiszer esetében történt olcsóbbodás, ezek közt két olyan volt, ahol 10 százaléknál jelentősebb mértékben estek az árak. A hónap bajnoka az 1-5 kilogrammos kiszerelésben is megvásárolható burgonya lett, amely egyértelműen a szezonalitással magyarázható – tette hozzá a cikk.

További részletek a Privátbankár Diszkont Árkosarából laptársunk cikkében.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy Márton hihetetlen számot árult el az államadósságról

Nagy Márton hihetetlen számot árult el az államadósságról

A költségvetés továbbra is stabil lábakon áll a kormány szerint.

Kiderült, melyik lesz a válogatott hivatalos söre

Kiderült, melyik lesz a válogatott hivatalos söre

Három évig hosszabbítottak a felek.

Varga Mihály is még több ázsiai tőkét szeretne látni az országban

Varga Mihály is még több ázsiai tőkét szeretne látni az országban

A jegybank elnöke kinyitná a gazdasági kaput.

Várható volt, megint drágul a tankolás

Várható volt, megint drágul a tankolás

Keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon.

G7: Valami nem stimmel a rezsicsökkentett gáz inflációjával

G7: Valami nem stimmel a rezsicsökkentett gáz inflációjával

A háztartási energia ára elvileg nem változhat.

Szinte hihetetlen, mi a legnagyobb akadálya Varga Mihályék kamatcsökkentésének

Az Mfor Elemzői Konszenzus által megkérdezett szakemberek szerint jelenleg a vártnál magasabb infláció, annak is egyik fő összetevője, az energiaárak meglepő emelkedése a jegybanki alapkamat csökkentésének fő akadálya. Ugyanakkor több tényező, így a forint árfolyama, a nemzetközi kamatkörnyezet vagy épp az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége felcsillantotta a reményt, hogy előbb-utóbb sor kerülhet a monetáris lazításra.

A magyar kormányt másolja Szerbia

A magyar kormányt másolja Szerbia

Ott is megnyirbálják az árréseket.

Visszaszúrt Nagy Márton Magyar Péternek

Visszaszólt Nagy Márton Magyar Péternek

Arra reagált, hogy valóban távozni készül-e. 

Távol-keleti kereskedőre csapott le a NAV

Távol-keleti kereskedőre csapott le a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bírságokkal együtt 88 millió forint megfizetésére kötelezett egy távol-keleti kereskedőt, aki fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját; a tartozás fedezetére a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalták.

Nagyon fontos adatok érkeznek a magyar gazdaságról

Nagyon fontos adatok érkeznek a magyar gazdaságról

A jövő héten jelenik meg az államháztartás július végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, valamint több adatot is közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168