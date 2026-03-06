Itt a fordulat? Csaknem két éve nem mondhatott ilyet Nagy Márton

2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva – tette közzé péntek reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél.

Mint az grafikonunkon látható, a munkanaphatástól megtisztított ipari termelés utoljára csaknem két éve, 2024 februárjában nőtt éves szinten.

Ez még csak a KSH első becslése, a másodikat, a részletes elemzést egy hét múlva, március 13-án, pénteken teszi közzé.

Most annyit tudhattunk meg, hogy januárban a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.