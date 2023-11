Itt a fordulat: tényleg kap egy kis előleget a kormány Brüsszeltől

Az Európai Bizottság csütörtökön jóváhagyta Magyarország módosított helyreállítási tervét, és ezzel megynyílik az út ahhoz, hogy először érkezzen az országba uniós pénz a helyreállítási alapból azóta, hogy befagyasztották az uniós támogatásokat - írja a Népszava.

Az Európai Bizottság döntését még az uniós pénzügyminiszterek tanácsának is meg kell erősítenie, erre várhatóan a két hét múlva esedékes ülésükön dönthetnek. Ha rábólintanak a döntésre, akkor a magyar kormánynak már csak egy pénzügyi megállapodást kell aláírnia, és ezután mindenféle kikötés nélkül megkaphatja Magyarország a 3,9 milliárd eurós hitel, illetve a 700 millió euró vissza nem térítendő támogatás 20 százalékos előlegét, 920 millió eurót.

Ennek felét, 460 millió eurót már a jövő év elején ki is utalhatják, hiszen a megállapodástól számítva két hónapon belül sor kerülne erre. Igaz, mivel a kérdéses források 80 százaléka hitel, e 460 millió euró négyötödét is vissza kell majd fizetni, de így is enyhíthet kicsit a magyar költségvetés szorult helyzetén rövid távon.