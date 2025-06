Itt a friss adat: úsznak az adósságban a magyarok

Zsinórban immár 26. hónapja vesznek fel több hitelt a háztartások, mint amennyit törlesztettek – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Áprilisban több mint 113 milliárd forinttal haladta meg az új hitelek volumene a tőketörlesztésekét, ennek következtében 11 458,3 milliárd forintos történelmi csúcsra ugrott a háztartások hiteltartozása. Minden hiteltípus népszerű volt. A lakáshitelekből 134,1 milliárd forint volt a friss folyósítás, összesen 6889-en vettek fel lakáscélra kölcsönt.

Ennek a jelentős része a használtlakás piacon jelent meg, kevésbé az új építésű ingatlanok piacán, ami serkenteni tudná az építőipart. Továbbra is félő, hogy 2025-ben annyi lakás sem épül Magyarországon, mint 2024-ben, a szakma 12 ezer új lakásépítésre számít a tavalyi a 13 ezerhez képest – mondta Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Új lakásra mindössze 17,57 milliárd forintnyi hitelt vettek fel, alig valamivel többet, mint márciusban. A lakáshitelek kamata eközben márciushoz képest minimális mértékben emelkedett, az átlagos kamat 6,62 százalékos, a THM 7,09 százalékos volt a hónapban. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy hiába jelentett be több bank is, hogy 5 százalékos THM-mel kínál lakáshitelt az első lakásukat vásárló fiatalok számára, ha energiatakarékos ingatlant választanak, ebből a kedvezményes kölcsönből nagyon keveset vehettek fel.

A személyi hitelt is viszik, mint a cukrot

Márciushoz hasonlóan áprilisban is meghaladta az újonnan folyósított személyi hitelek mennyisége a 90 milliárd forintot, alig maradt el a márciusi 90,84 milliárdos történelmi rekordtól. Az, hogy a rekord nem lett meg, könnyen lehet annak is köszönhető, hogy áprilisban a húsvét miatt volt egy négynapos ünnep, amikor a bankok zárva tartottak. Márciushoz hasonlóan több mint 27,5 ezer személyihitel-szerződést írtak alá, az átlagos hitelösszeg megközelítette a 3,3 millió forintot.

A babaváró népszerűsége tovább csökkent, a munkáshitel viszont kapós termék maradt. Babaváróból 1556 szerződést írtak alá nem egészen 17 milliárd forint értékben, ami azt jelenti, az igénylők zöme a 11 millió forintos maximális összeget igényli. A munkáshitelt igénylők száma 4577 fő volt áprilisban, az év első négy hónapjában csaknem 20 ezren kapták meg a kamatmentes támogatott hitelt. Áprilisban 17,65 milliárd forint volt a folyósítás, az év első négy hónapjában pedig összesen 76,83 milliárd forintnyi munkáshitel ment ki. Majdnem minden fiatal tehát a maximális 4 milliós hitelösszeget veszi fel.

Az MNB korábbi felmérése szerint a fiatalok több mint fele lakáscélra használja fel a munkáshitelt, de népszerű hitelcél az autóvásárlás is. Sokan vannak azok is, akik egyszerűen befektetik a kamatmentes hitelt, ami még kockázatmentes állampapírt választva is, nagyon megéri.