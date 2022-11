Itt a friss eredmény a munkavédelmi razziákról

Bár még mindig vannak extrém esetek, de összességében a munkáltatók betartják a munkavállalókat érintő és a megelőzést szolgáló előírásokat. Az edukációra a számok alapján továbbra is szükség van – derül ki a Technológiai és Ipari Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztály statisztikáiból.

Sok építkezést kerestek fel az ellenőrök. Fotó: depositphotos Sok építkezést kerestek fel az ellenőrök. Fotó: depositphotos

A tél közeledtével távolinak tűnnek a nyári izzasztó napok, de a munkavédelmi hatóság adatsorai révén érdemes visszapillantani a mögöttünk álló időszakra. A nyári hőségriadó alatt elsősorban az időjárás kedvezőtlen hatásainak kitett munkakörökben dolgozókra koncentráltak az ellenőrzések. A munkavédelmi hatóságok ezért kiemelt figyelmet fordítottak az építkezésekre, a mezőgazdasági munkálatokra, az őrző-védő foglalkozásokra, de előkelő helyen szerepeltek az ellenőrzés során a konyhák, raktárak, az egészségügyi intézmények és a személyszállítás is.

Az ellenőrzött munkáltatók többsége betartotta a legfontosabb munkavédelmi előírásokat, közel felüknél mégis találtak valamilyen szabálytalanságot. A legtöbbször a munkavédelmi oktatás hiányosságaival, a védőitallal, a pihenőidővel vagy hűvösebb pihenőhellyel kapcsolatban kellett a felügyelőknek intézkedniük. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint a pozitív példa is ragadós, egyre több helyen találkoztak árnyékolással, klimatizálással, vízautomatával, napvitorlával, sátorral, és a korábbinál gyakoribb volt a szellőztetés, vagy éppen a munkaidő-átszervezés is a hűvösebb időszakokra. Mindez vitathatatlanul köszönhető az elmúlt években folytatott tudatos felvilágosító munkának is.

A 2022. június 27-30. közötti, III. fokú hőségriadó miatt elrendelt célvizsgálat során lefolytatott munkavédelmi ellenőrzések eredményeként több mint 500 esetben született a hiányosság megszüntetését célzó határozat, 116 esetben intézkedtek a felügyelők a figyelmeztetések során és 33 esetben fel is függesztették a munkavégzést. 5 db munkavédelmi bírsághatározat került kiadásra a legsúlyosabb veszélyeztetések miatt. Az egyik legkirívóbb esetben a munkavállalók egy több méter mély munkagödörben vasbeton szerelését végezték a tűző napon, ahol a felforrósodott betonból és fémekből eredő sugárzó hőhatással is számolni kellett. Helyszíni bírság kiszabására csak egyetlen esetben került sor.

A munkabalesetek tekintetében az elmúlt nyár szerencsére nem hozott kiugró esetszámokat, nagyjából az elmúlt évek statisztikájának megfelelő 5-6 ezres darabszámban fordultak elő ilyen ügyek. A leginkább érintett iparágak továbbra is a feldolgozó-, építőipar, a szállítás-raktározás és a kereskedelem voltak. Jellemzően a leesés elleni elégtelen védekezés, a további biztonságtechnikai és érintésvédelmi hiányosságok, valamint a munkavállalói ismeretek hiánya vezetett a balesetekhez. A hőguta nem szerepel vezető helyen a baleseti okok között, ugyanakkor évente előfordul sajnos egy-két eset, amikor az orvosi segítség ellenére is megtörténik a tragédia.

2022 nyarán 2229 munkáltatót kerestek fel a munkavédelmi felügyelők, akik az ellenőrzés alá vont munkáltatók kétharmadánál bukkantak valamilyen mulasztásra. A felügyelők 1685 esetben hoztak hiányosság megszüntetésére kötelező határozatot. Több mint 600 esetben függesztették fel a tevékenységet, 179 esetben került sor munkavégzéstől való eltiltásra, és több mint 45 millió forint munkavédelmi bírságot szabtak ki.

A munkavédelmi ellenőrzések földrajzi eloszlását tekintve a legmagasabb arányban Somogy, Szabolcs és Pest megyében akadtak szabálytalanságokra a felügyelők, a munkaadók több mint 90%-ánál tártak fel valamilyen hiányosságot. A magas esetszám mellett azonban azt is meg kell jegyezni, hogy legtöbbször kisebb szabálytalanságról volt szó, amelyek többnyire a térségekre jellemző szezonális ágazatokban, az idegenforgalomban és a zöldség-gyümölcsfeldolgozásban.