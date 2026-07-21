2p
Makró Magyar alapkamat MNB alapkamat Varga Mihály

Itt a kamatdöntés: nem remegtek meg Varga Mihályék

mfor.hu

A kiéleződő közel-keleti háború ellenére tartotta magát a június 23-i kamatdöntő ülésen felvázolt menetrendhez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, amely júliusban is 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot.

Az irányadó ráta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsának döntése értelmében 6,0 százalékról 5,75 százalékra süllyed. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben változik: az egynapos jegybanki betét 4,75 százalékra, míg az egynapos fedezett hitel kamata 6,75 százalékra csökken. Az új kamatkondíciók július 22-től hatályosak.

Bár a közel-keleti háború kiéleződése és a világpiaci kőolajárak emelkedése miatt ismét felerősödhetnek a globális inflációs kockázatok, az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők nem számítottak arra, hogy a jegybank leállítja a júniusban megkezdett „mini kamatcsökkentési ciklusát.” (Ennek értelmében augusztusban is 25 bázispontos kamatcsökkentés következhet – a szerk.)

Bár a geopolitikai feszültségek növekedése, ha nem is húzza át a korábbi terveket, mindenképpen óvatosságra intheti a Magyar Nemzeti Bankot.

A jegybank elnöke, Varga Mihály 15 órától sajtótájékoztatón számol be a döntés hátteréről és a várható monetáris politikai irányokról. Az eseményről az Mfor is tudósít majd.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

mészáros

Mészáros Lőrinc mesés vagyon helyett csak némi aprót tart a misztikus alapítványában

Leadta 2025-ös beszámolóját az Eternitas Vagyonkezelő Alapítvány, amelyet még 2024-ben alapított személyesen a felcsúti milliárdos. Veszteséges lett.

Zsebre megy: Trump a plafonon lehet a csillagászati benzinár miatt

Zsebre megy: Trump a plafonon lehet a csillagászati benzinár miatt

Nagyon fáj az amerikaiak pénztárcájának is a további háborúskodás Iránnal szemben.

Súlyos béklyótól szabadulnának Kármán Andrásék, az EU árgus szemekkel figyel

Súlyos béklyótól szabadulnának Kármán Andrásék, az EU árgus szemekkel figyel

Bár az Európai Bizottság által júliusban indított új kötelezettségszegési eljárásokban nem Magyarország neve merül fel a legsűrűbben, azért még mindig dobogósak vagyunk Lengyelországgal és Görögországgal holtversenyben. A költségvetési szabályok megsértése miatt pedig már két éve van folyamatban túlzottdeficit-eljárás a magyar kormánnyal szemben, habár ennek a megszüntetése alapkövetelmény lenne az euró bevezetéséhez. A számok alapján egyelőre ez inkább csak vágyálomnak tűnik.

Adó

Adóváltozások: ez még csak a kezdet, mi lehet a következő?

Erről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti adásának első részében. A másodikban meg arról, mit hozhat a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának keddi kamatdöntő ülése. Ha nem hallotta élőben a beszélgetést, itt most visszahallgathatja.

Vegyen nagy levegőt, ha kedd reggel tankolni megy

Az üzemanyagok árai kedd reggeltől tovább drágulnak. 

Ütközőpályán a kormánnyal az egyik legnagyobb város polgármestere

Ütközőpályán a kormánnyal az egyik legnagyobb város polgármestere

Az Alkotmánybírósághoz fordul Pintér Bence.

Átvették Orbán Viktortól a bot a küllő között szerepét az uniós szankciók ügyében

Átvették Orbán Viktortól a bot a küllő között szerepét az uniós szankciók ügyében

Az egész csomag elbukhat egy vitás kérdésen.

Most van baj? Elszállt a gázár is

Most van baj? Elszállt a gázár is

Március közepe óta nem látott csúcs.

Lélektani szintet lépett át az olajár megint – nem a jó irányba

Lélektani szintet lépett át az olajár megint – nem a jó irányba

Meredeken emelkedik az olajár.

Rekordok dőlnek a használtautó-piacon – az erős forint is besegít

Rekordok dőlnek a használtautó-piacon – az erős forint is besegít

A tavalyi rekord is jócskán megdőlhet.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG