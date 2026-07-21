Itt a kamatdöntés: nem remegtek meg Varga Mihályék

Az irányadó ráta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsának döntése értelmében 6,0 százalékról 5,75 százalékra süllyed. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben változik: az egynapos jegybanki betét 4,75 százalékra, míg az egynapos fedezett hitel kamata 6,75 százalékra csökken. Az új kamatkondíciók július 22-től hatályosak.

Bár a közel-keleti háború kiéleződése és a világpiaci kőolajárak emelkedése miatt ismét felerősödhetnek a globális inflációs kockázatok, az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők nem számítottak arra, hogy a jegybank leállítja a júniusban megkezdett „mini kamatcsökkentési ciklusát.” (Ennek értelmében augusztusban is 25 bázispontos kamatcsökkentés következhet – a szerk.)

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Bár a geopolitikai feszültségek növekedése, ha nem is húzza át a korábbi terveket, mindenképpen óvatosságra intheti a Magyar Nemzeti Bankot.

A jegybank elnöke, Varga Mihály 15 órától sajtótájékoztatón számol be a döntés hátteréről és a várható monetáris politikai irányokról. Az eseményről az Mfor is tudósít majd.