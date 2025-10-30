Itt a lesújtó hír: végleg búcsút inthet a kormány az idei álmától

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 III. negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Ez ugyan magasabb a második negyedévi 0,2 százalékos éves szintű plusznál, de az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye így is stagnált.

Kapcsolódó cikk A legnagyobb szégyentől megmenekült a magyar gazdaság A technikai recesszióba nem süllyedtünk vissza.

Az első háromnegyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,3, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Ez utóbbi adat inkább a valóságot tükröző, ami azt jelenti, hogy hatalmas GDP-növekedésre lenne szükség ahhoz a harmadik negyedévben, hogy teljesüljön a kormány 1 százalékos prognózisa, amelytől Orbán Viktor lapunknak október elején adott válasza szerint nem módosítanak.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor az Mfornak: nem módosít a kormány a növekedési terveken Erról kérdeztük a rendkívüli sajtótájékoztatóján.

A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ág teljesítménye járult hozzá. Az ipar és a mezőgazdaság fékezte a gazdaság teljesítményét.

Részletesebb adatokat a KSH december 2-án tesz közzé.

A mostani adatok elemzésével, az első reakciókkal hamarosan jelentkezünk.