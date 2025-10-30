Itt a lesújtó hír: végleg búcsút inthet a kormány az idei álmától

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 III. negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Ez ugyan magasabb a második negyedévi 0,2 százalékos éves szintű plusznál, de az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye így is stagnált.
Az első háromnegyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,3, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Ez utóbbi adat inkább a valóságot tükröző, ami azt jelenti, hogy hatalmas GDP-növekedésre lenne szükség ahhoz a harmadik negyedévben, hogy teljesüljön a kormány 1 százalékos prognózisa, amelytől Orbán Viktor lapunknak október elején adott válasza szerint nem módosítanak.
A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ág teljesítménye járult hozzá. Az ipar és a mezőgazdaság fékezte a gazdaság teljesítményét.
Részletesebb adatokat a KSH december 2-án tesz közzé.
A mostani adatok elemzésével, az első reakciókkal hamarosan jelentkezünk.