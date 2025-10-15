Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Makró beruházás Pályázatok, európai uniós pályázatok

Itt a lista: ezeket a közlekedési fejlesztéseket támogatja a kormány

mfor.hu

Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .

Szekszárd Megyei Jogú Várost, valamint a Szekszárdot elkerülő út második és harmadik ütemének előkészítése kap kiemelt finanszírozást, amely magában foglalja a szükséges tanulmánytervek elkészítését, a környezeti hatásvizsgálatokat és a környezetvédelmi engedélyek megszerzését. Ezzel párhuzamosan a Gubacsi vasúti híd első szakaszának megvalósításához kapcsolódó területszerzési és területelőkészítési munkálatok is támogatást kapnak, ami lehetővé teszi a területvásárlási folyamatok megindítását – emelte ki az ÉKM.

A Modern Városok Program keretében Békéscsabán több beruházás is többletforráshoz jut. Ezek között szerepel egy geotermikus energiahasznosító rendszer fejlesztése, amely több létesítmény fűtését biztosítja majd, valamint az Építők útja második ütemének fejlesztése, amely javítja a Lencsési lakótelep közlekedési elérhetőségét. Emellett az iparterületek infrastruktúrájának fejlesztése is támogatást kap, amelynek célja a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése az állami és északi iparterület között.

Az aláírásra felterjesztett kormányhatározat tervezete az Európai Bizottság által az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásaiból támogatott egy darab közúti közlekedésfejlesztési célú projekt, illetve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásai támogatási tartaléklistájára helyezett kettő darab vasútfejlesztési célú projekt hazai társfianszírázásának forrásbiztosítását kezdeményezi a központi költségvetés terhére – ismertette a minisztérium.

A kormány forrásokat biztosít az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) támogatásával megvalósuló közlekedési projektek hazai társfinanszírozására is. Támogatják a „TISGRADE” közlekedésirányítási projektet, illetve a tartaléklistán szereplő Gubacsi vasúti híd átépítését, valamint a soproni vasútállomás kapacitásbővítését és korszerűsítését célzó projekteket.

Az építési és közlekedési miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy az Európai Bizottsággal megkösse a támogatási megállapodásokat, és lebonyolítsa a projektekhez szükséges szerződéskötéseket. A kormány ezen döntéseivel minden akadályt elhárított az elől, hogy a CEF forrásból finanszírozott projektek megvalósuljanak.

Amennyiben az Európai Bizottság dönt a tartaléklistán szereplő projektek megvalósításáról, akkor a kormány készen áll a beruházások megvalósítására és a szükséges hazai intézkedések haladéktalan megtételére – közölte az ÉKM.

(MTI)

