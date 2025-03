Itt a minisztérium bejelentése: sok vállalkozás terhei csökkenhetnek

Kapcsolódó cikk Jön a szállodáknál is az ESG-szabályozás, a Danubius már elébe ment A Danubius Hotels (DH) szállodalánc a vendéglátás legújabb trendjeihez igazodva teljesen új gasztronómiai koncepciót teremtett.

A minisztérium közlése szerint a javaslatcsomagot hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják, így az érintett vállalkozások és szakmai szervezetek véleményezhetik az előterjesztést. A szabályozásról szóló vita ezzel hivatalosan is megkezdődött.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!