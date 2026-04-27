Itt a nem várt fordulat a benzinkutakon

A Holtankoljak.hu információi szerint keddtől, azaz április 28-ától jelentősen emelkedik mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára. A benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 9 forinttal drágul. Amennyiben a kutakon érvényesítik az áremelkedést ennyivel nőhetnek tehát a litereenkénti árak is az alábbiakhoz képest.

2026. április 27-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak az oldal adatai szerint:

95-ös benzin: 667 forint/liter

Gázolaj: 717 forint/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

