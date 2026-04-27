1p
Makró Olaj Üzemanyagok

Itt a nem várt fordulat a benzinkutakon

mfor.hu

Keddtől nagyot változnak az árak.

A Holtankoljak.hu információi szerint keddtől, azaz április 28-ától jelentősen emelkedik mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára.  A benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 9 forinttal drágul. Amennyiben a kutakon érvényesítik az áremelkedést ennyivel nőhetnek tehát a litereenkénti árak is az alábbiakhoz képest.

2026. április 27-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak az oldal adatai szerint: 

  • 95-ös benzin: 667 forint/liter
  • Gázolaj: 717 forint/liter

Védett árak: 

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter
  • Gázolaj: 615 forint/liter 

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Orbán Viktorék bicskája beletört, most a Tisza próbálkozhat a vidék felzárkóztatásával

Bár a magyarországi régiók közötti gazdasági különbségek csökkentése az elmúlt 16 évben is egy jól hangzó politikai szlogen volt, valójában alig történt változás. Az Orbán-rendszer közepére enyhén javult a helyzet, de 2020 után még a 2010-es startvonaltól is távolabb kerültünk. A Tisza most szintén nekikezdhet a feladatnak.

Nem halad a Mol szerbiai nagybevásárlása, kivárnak a felek

Mindenki szeretne jobb üzletet kötni.

Mennyit keres most egy fizikai munkás? Nem mindegy, hogy melyik részén dolgozik az országnak

6,2 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.

Európában kilőttek a fegyverkezési kiadások, így jött össze a globális rekord

Soha nem költött még a világ ennyit fegyverre.

Ütközőpályán az Európai Bizottság Kínával – mi lesz ebből?

Nem tetszik az új szabályozás Kínának.

Hiába a forint erősödése, a választásokat követő optimizmus, az alacsony infláció, a nemzetközi helyzet, a közel-keleti háború és az ebből eredő energiaválság miatt még áprilisban sem várható újabb kamatvágás a Magyar Nemzeti Bank részéről. Az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők részletesen kifejtették, milyen hatással lehet az új kormányzatnak az uniós források felszabadítására és az euró bevezetésére vonatkozó terve a reálgazdaságra, illetve felvázolták a Hormuzi-szoros blokádjával kapcsolatos egyes forgatókönyvek adta lehetőségeket is.

Az Európai Bizottság is megszólalt, miután tárgyaltak a Tiszával

Nem várnak a kormányalakításig ők sem, már előtte folytatnák a munkát.

Idén sem kezdik el a szegedi vasút kipofozását, de a Tisza Pártnak vannak tervei

A jelenlegi két és fél óráról másfél órára csökkentené a Szeged és Budapest közötti menetidőt a vasúton a Tisza Párt. Ehhez a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti, gyenge láncszemként értékelt vonalat kellene felújítani, az ügy már évek óta húzódik.

Sokmilliárd eurós biznisz a vape Európa-szerte

A szabályozatlan vape termékek forgalma már most meghaladhatja a 6,6 milliárd eurót a Philip Morris globális vezetője szerint. Az Európai Unióban forgalomban lévő ízesített e-cigaretták csaknem fele illegális eredetű.

Hirtelen mindenkinek akkumulátor kell

Az iráni háború miatt a hagyományos energiahordozók ára megugrott, ráadásul az elérhetőségük is bizonytalanná vált. Ez pedig ismét fókuszba helyezte a megújuló energiát és annak tárolását.

