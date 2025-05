Itt a rendelet: megtudtuk hova és mikor érkeznek az első kötelező ATM-ek

A telepítésben a helyi önkormányzatoknak is közre kell működnie, ugyanis a rendelet szerint "a települési önkormányzat az ATMtv. 2. § (4) bekezdése alapján az ATM-ek telepítésére olyan helyszínt biztosít, amely

A rendeletből először is kiderül, hogy lakosságszám szerint lesz ütemezve a végrehajtás, ugyanis "az automata bankjegykiadó gépek telepítéséról szóló 2025. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: ATMtv.) 2. § (1) bekezdése szerint kötelezett szolgáltatók az automata bankjegykiadó géppel (a továbbiakban: ATM) történő készpénzfelvételt a Központi Statisztikai Hivatal 2022. évi népszámlálási adatai alapján

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!