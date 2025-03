Itt a törvényjavaslat, megvan mikortól nem kell szja-t fizetni a háromgyermekes anyáknak

Az indoklásban az előterjesztők jelezték, hogy a három gyermeket nevelő anyák szja-menteségét a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének jelenleg hatályos feltételeivel megegyezően vezetik be.

A kormánypárti képviselők által jegyzett előterjesztésben azt írták: az szja-mentesség bevezetésének elsődleges célja a gyermekes családok anyagi támogatása, az anyák megbecsülése és terheik csökkentése életkortól függetlenül. Fontos, hogy a gyermeket vállalók semmiképpen se kerüljenek hátrányba azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket. Az intézkedés közvetetten a nők gyermekvállalását is ösztönözheti – áll a törvényjavaslatban.

A javaslat alapján három gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekei után családi pótlékot kap vagy korábban 12 éven át jogosult volt erre a juttatásra, illetve az is, akinek jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

Az Országgyűlés honlapjára is felkerült indítvány szerint a háromgyermekes anyák munkából származó jövedelmeikre idén október 1-jétől érvényesíthetnék az adómenteséget.

Egy egészen tragikus lehetőségre is gondoltak a törvényjavaslat írói – kiderültek a háromgyermekes anyák szja-mentességének részletei.

