Itt a válasz, emeli-e végre a kormány a családi pótlék összegét

Választ kapott Szabó Sándor, az MSZP képviselője a családi pótlék megduplázására és indexálására vonatkozó törvénymódosító javaslatára. A képviselő tavaly, és 2023 január elején is benyújtotta a családok támogatásáról szóló törvénymódosító javaslatát, mely azt is garantálná, hogy a családi pótlékot minden hónapban ki kelljen fizetni, ne lehessen trükközni azzal, hogy augusztusban utalják a szeptemberi összeget is, amivel egyébként elismerik, hogy a családoknak jelentős kiadásokkal jár az iskolakezdés.

Maradnak az összegek. Fotó: Depositphotos

A szocialisták képviselője azzal érvelt javaslatában, hogy az Orbán-kormány 12 év éve egyetlen forinttal sem emelte a családi pótlékot, miközben a családok terhei a kétszámjegyű infláció és a brutálisan növekedő rezsiárak miatt elviselhetetlenül emelkednek. A módosító javaslat beadása mellett írásban is kérdezte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy rendjén van-e az, hogy a családi pótlék összege ma már felét sem teszi ki annak, mint amennyit 1990-ben a rendszerváltáskor ért, s hogy támogatja-e azt a javaslatot, miszerint emeljék duplájára a családi pótlék összegét?

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára válaszolt neki a Parlament honlapján, aki szerint óriási szakadék és gondolkodásbeli különbség tátong e tekintetben (is) a kormány és a baloldal között.

„Ugyanis mi Önökkel ellentétben nem hiszünk a segélyezési társadalmakra épülő jövőben. Mi a gondoskodó államban hiszünk. A gondoskodó állam jövőt épít. Nem halat ad, hanem hálót” – szól az üzenet, ami egybecseng azzal, hogy a Fidesz kormányra kerülésekor kijelentette, hogy a családi pótlék úgyis mindenkinek alanyi jogon jár.

Válaszában azt is hangsúlyozta, hogy a 12 éve fennálló családbarát kormány visszaállította a GYES időtartamát három évre, bevezette a családi adó- és járulékkedvezményt, az első házasok kedvezményét, a GYED Extrát, új otthonteremtési programot indítottak és tovább folytatják a bölcsődefejlesztéseket. És hogy a Családvédelmi Akcióterv keretében minden eddiginél jelentősebb támogatásokkal segítik a gyermekes családokat, sőt, a fiatalok életkezdését és gyermekvállalási kedvét is.

„Azzal, hogy bevezettük a családi adókedvezményt, sokkal jelentősebb jövedelemnövekedést biztosítottunk a családoknak. Egy egygyermekes család számára 150 százalékos, egy háromgyermekesnek pedig 200 százalékos emeléssel egyenértékű”

– teszi hozzá Vitályos, világosan rámutatva arra, hogy a közeljövőben családi pótlék emelésére egyáltalán nem lehet számítani.

Miközben tudjuk, hogy a felsorolt támogatások sokszor csak elvi lehetőségek, mert nehéz megfelelni a kritériumoknak, főleg most, hogy az infláció miatt a banki kamatok elszaladtak, és egyre kevesebben tudnak megfelelni a feltételeknek is a pénzromlás által megtépázott kiadásaik miatt. A munkanélküli, segélyezett családok pláne nem részesülnek a számukra csak elméleti szinten létező családi támogatásokból.

Kapcsolódó cikk Kétszer jön a családi pótlék decemberben Korábban érkeznek a januárban esedékes családtámogatási ellátások - tudatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Február 2-án érkeznek a duplázás nélkül maradt összegek

A szocialisták által elindított „Duplázzuk meg a családi pótlékot!” – petíciót eddig közel 51 ezren írták alá, február 2-án pedig érkezik a következő családi pótlék, mely ezek szerint nem fog a közeljövőben kétszeresére nőni:

Egy gyerek esetén: 12 200 forint

Egy gyereket nevelő egyedülálló esetén: 13 700 forint

Kétgyerekes család esetén gyerekenként 13 300 forint

Két gyereket nevelő egyedülálló esetén gyerekenként 14 800 forint

Három vagy többgyerekes család esetén gyerekenként: 16 000 forint

Három vagy több gyereket nevelő egyedülálló esetén gyerekenként: 17 000 forint

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után gyerekenként 23 300 forint

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyereket egyedül nevelő esetén gyerekenként 25 900 forint

Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén gyerekenként 20 300 forint

A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén gyermekenként 14 800 forint.

Európában mindeközben

A teljesség igénye nélkül egy-két környező országban így néznek ki a családi pótlék kifizetések:

Ausztria: a családi pótlék összege a gyermekek életkorától függően változik. 3 éves korig 114 euró (44 460 forint), 3-10 éves korig 121,9 euró (47 541 forint), 10-19-ig 141,5 euró (55 185 forint), 19 évét betöltve 165,1 euró (64 389 forint). Gyermekek számától függően további összegekkel nő a támogatás, sőt, a 6-15 év közötti gyerekeknek minden szeptemberben 100 euró (39 000 forint) iskolakezdési támogatás is jár, valamint gyermekenkénti havi 58,40 euró (22 776 forint) összegű gyermekadó jóváírás.

Szlovákia: a gyermektámogatás összege havi 25,88 euró (10 000 forint). A gyermek után járó pótlék összege 106,33 euróval (41 468 forinttal) növekszik, amikor a gyermek először iratkozik be általános iskolába, de létezik szülői pótlék is, ami 280 euró (109 200 forint), de egyes esetekben 383,8 euró (150 000 forint) is lehet.

Csehország: 6 éves korig 630-1130 korona (10 332-18 532 forint), 6-15 éves korig 770-1270 korona (12 628-20 828 forint), 15-26 éves korig 880-1380 korona (14 432-22 632 forint), és az eltartott gyermek életkorától függően három szinten folyósítják két összegben, a jövedelem típusától függően. Az emelt összegre való jogosultságot a munkaviszonyból vagy bizonyos szociális ellátásokból származó jövedelem határozza meg.

Lengyelország: a családi pótlék akkor jár, ha az egy főre eső átlagos havi családi jövedelem vagy egy tanuló személy jövedelme nem haladja meg a 674,00 zlotyit (55 672 forint). Egyébként 5 éves korig 95,00 zlotyi (7 847 forint), 5-18 éves korig 124,00 zlotyi (10 242 forint), 18-24 éves korig 135,00 zlotyi (11 151 forint) gyermekenként, és nagycsaládos, vagy fogyatékos gyermekek után is jár plusz támogatás. A gyermekenkénti tanévkiegészítés 100 zlotyi ( 8 260 forint). 2016. január 1-től a családi pótlékra és egyéb pótlékra jogosító családi jövedelem megállapításakor a Rodzina+ 500 program dönt. Eszerint a családi pótlékot kérelmező család jövedelmi kritériumának túllépése nem jelenti azt, hogy kikerül a családi ellátások rendszeréből, de a család megkaphatja az általa igényelt ellátásokat, csökkentve annak összegével. 2019 júliusa óta már minden 18 éven aluli, összesen mintegy négymillió gyermek számára adnak feltételek nélkül havi 500 zlotyit, azaz 41 300 forintot.

Olaszország: a gyermekek számától és a család összetételétől függően egy gyermek után 50-175 euró (19 500-68 250 forint), 2 gyermek után 100-350 euró (39 000-136 500 forint), 3 gyermek után 165-610 euró (64 350-237 900 forint), 4 vagy több gyermek után 430-970 euró (167 700-378 300 forint). De itt is léteznek más támogatások is, például az óvodai utalvány, és más csatornák.