Itt a várva-várt deal, az orosz-ukrán háborún is múlik India ígérete

Nagy reményekkel várták Indiában Donald Trump tavalyi beiktatását, ám végül a csalódásé lett a főszerep. Ugyanis hiába lógott többször is a levegőben, 2025 folyamán, a „Liberation Day” (vagyis a globális amerikai vámok áprilisi bejelentése után) egyszer sem találkozott egymással az amerikai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök, hogy megállapodjanak a legfontosabb kereskedelmi kérdésekről.

Bár a személyes találkozó ezúttal sem valósult meg, a két vezetőnek telefonon sikerült zöld ágra vergődniük a legfontosabb kereskedelmi kérdéseket illetően – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Csalódást keltett Indiában, hogy Trump és Modi a „Liberation Day után nem találkoztak egymással

Fotó: CNBC Jim Watson | AFP | Getty Images

Ennek értelmében Donald Trump a tavaly augusztusban bejelentett, 25 százalékos pótlólagos vámokat eltörölte, a fennmaradó (szintén 25 százalékos) tarifát pedig 18 százalékra mérsékelte. Cserébe India „lényegesen nagyobb szinten” fog amerikai termékeket vásárolni.

Emellett a megállapodás egyik legfontosabb, és a közvélemény számára is legérdekesebb eleme az orosz olajvásárlás leállítása India részéről. Itt ugyanakkor Narendra Modi miniszterelnök nem mondta ki, hogy valóban nullára redukálják az orosz olaj behozatalát.

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Byrappa Ramachandra elmondta, hogy hosszabb távon más lehet az indiai stratégia az orosz olajjal kapcsolatban, főleg, hogyha sikerül lezárni az Ukrajnában dúló háborút.

