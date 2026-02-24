2p

Makró Forint Infláció MNB alapkamat Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Itt a várva várt döntés: csökkentették a kamatot Varga Mihályék

mfor.hu

2024 szeptembere után ismét kamatot vágott a Magyar Nemzeti Bank.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette és 6,25 százalékra vágta az alapkamatot. Ilyenre legutóbb közel másfél éve volt példa. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben módosult: az egynapos jegybanki betét kamata 5,25 százalékra, míg az egynapos fedezett hitel kamata 7,25 százalékra került.

A döntés hátterében elsősorban az elmúlt hónapok kedvező inflációs adatai és a hetek óta 380 forint környékén stabilizálódott euró/forintárfolyam állhattak. A monetáris lazítás irányába mutatott már az is, hogy a Monetáris Tanács a január 13-i ülésén 8 százalékról 6 százalékra csökkentette a bankok kötelező tartalékrátáját. A hitelintézetekre márciustól vonatkoznak majd az új kondíciók.    

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tehát meglépte azt, amire 2024 szeptembere óta nem volt példa. Az Mfor Elemzői Konszenzusa szerint a hazai makrogazdasági elemzők nagy többsége számított erre a döntésre. Ezt elsősorban a januárban 2,1 százalékra csökkenő inflációval, és a jegybank által is különösen figyelt alacsonyabb év eleji átárazásokkal (ami negyedakkora volt, mint egy éve ilyenkor) magyarázták. A fogyasztóiár-index februárban akár még tovább mérséklődhetett.

Az elemzők a pénzpiaci stabilitást is kiemelték. Szerintük egy 25 bázispontos kamatcsökkentés semleges lenne a forint szempontjából. A magyar kamat még mindig érdemben meghaladja a régiós átlagot, a carry trade (ami a két deviza közötti kamatkülönbözetből profitál) fenn tudja tartani az árfolyamot. Arról, hogy miként reagált a forint a jegybank döntésére, itt olvashatnak:

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Azok az elemzők, akik ezúttal is kamattartásra számítottak, elsősorban úgy indokoltak, hogy az MNB csak a februári inflációs adat és a friss, márciusi Inflációs Jelentés tudatában után kezdheti el a monetáris lazítási ciklust.

A kamatdöntés hátteréről Varga Mihály jegybankelnök 15 órától tart sajtótájékoztatót, amiről beszámolunk majd.

