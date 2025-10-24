Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró BMI Euró, euróövezet

Itt a várva várt repülőrajt az eurozónában

mfor.hu

Októberben közel két és fél éve a legjobb teljesítményt nyújtotta az euróövezet gazdasága az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató-intézet és a Hamburg Commercial Bank AG által közösen vezetett beszerzésimenedzser-index alapján.

Az euróövezeti kompozit befektetésimenedzser-indexe (BMI) az előzetes adatok alapján októberben 52,2 pontra, 2024 májusa óta a legmagasabb szintre emelkedett az előző havi 51,2 pontról, meghaladva a piac 51,0 pontos várakozásait. A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedési, 50 pont alatti értéke pedig zsugorodási ütemét számszerűsíti. Októberben a kompozit index már a tizedik egymást követő hónapban ért el 50 pont feletti értéket. A kompozit index októberi növekedését elsősorban a szolgáltatási szektor erőteljes teljesítménye támogatta, amelynek az indexe 52,6 pontra, egyéves csúcsra emelkedett a szeptemberi 51,3 pontól. A feldolgozóipari BMI pedig a várakozásokkal szemben elkerülte a zsugorodást, 50,0 pontra emelkedett a szeptemberi 49,8 pontról.

A vállalatok jellemzően növelték üzleti tevékenységüket az új megrendelések októberben bekövetkezett meredekebb növekedésére reagálva, ugyanis az új üzletek növekedésének üteme 2023 áprilisa óta a legmagasabb szintre emelkedett. Ebben is a szolgáltatási szektor vezette az általános bővülést, de a feldolgozóipari új megrendelések a szeptemberi visszaesés után nagyjából stabilizálódtak. Míg az új megrendelések összességében gyorsabb ütemben nőttek az utolsó negyedév elején, a külföldi új üzletek továbbra is csökkentek. Az új exportmegrendelések (amelyek magukban foglalják az euróövezeten belüli kereskedelmet is) azonban csak kismértékben csökkentek, és ez volt az egyik leglassabb ütem a jelenlegi visszaesés 2022 márciusában kezdődött szakasza óta.

Az előzetes BMI-adatokat kommentálva Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza elmondta, hogy „Franciaország egyre nagyobb terhet jelent az euróövezet gazdaságára nézve. Míg Németország gazdasági helyzete októberben jelentősen javult, Franciaországban a visszaesés üteme már a második hónapja gyorsul. Ennek következtében az euróövezet gazdasági növekedése kissé gyorsult ugyan, de gyengébbnek bizonyult, mint amilyen egyébként lehetett volna”. Elmondta továbbá, hogy az euróövezet feldolgozóipara gyakorlatilag hat hónapja stagnál. „A feldolgozóipari BMI marginális javulása 50 pontra kevés reményt ad a fordulatra. Ebben a környezetben a gyártó vállalatok felgyorsították munkaerő-leépítéseiket, hogy alkalmazkodjanak a gyengébb keresleti feltételekhez és egyúttal hatékonyabbá váljanak.”

(MTI)

