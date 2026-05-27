2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Magyar Péter parlament

Itt az eredmény: döntött a parlament az Orbán-kormány egyik legvitatottabb lépéséről

mfor.hu

Nagy többséggel ment át a visszavonás.

Az Országgyűlés visszavonta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Az Országgyűlés 133 igen, 37 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett – kivételes eljárásban – elfogadta az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által, a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott Statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott Megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt.

A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett jogszabály rögzíti: a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumában.

Ezzel hatályát veszti a büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló 2025-ös törvény.

Az indoklás szerint az előterjesztés nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak.

Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a parlamenti vitában azt mondta: a törvényjavaslat rövid, egyértelmű, és a nemzetközi büntetőbíróság szervezetében való maradást szolgálja. Nem véletlenül volt Magyarország az alapító 127 állam egyike – jegyezte meg.

Hozzátette: a törvényjavaslat elfogadásával Magyarország kifejezi, hogy elítéli a nemzetközi közösség egészét érintő legsúlyosabb bűncselekményeket, emellett lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország továbbra is a nemzetközi közösség tagja maradjon.

(via MTI)

 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Zavar van az erőben Magyar Péter és Ursula von der Leyen között?

Zavar van az erőben Magyar Péter és Ursula von der Leyen között?

El kéne végeznie a házi feladatát a magyar kormánynak.

Betegre keresték magukat az azbesztszennyezett kővel az osztrák bányák, Budapestre is jutott belőle

Betegre keresték magukat az azbesztszennyezett kővel az osztrák bányák, Budapestre is jutott belőle

Évtizedek óta tudtak a bajról, mégsem léptek.

Elhintették Varga Mihályék, hogy mire készülnek júniusban?

Elhintették Varga Mihályék, hogy mire készülnek júniusban?

Megnyitották a lehetőséget.

Reszkethetnek Mészáros Lőrincék?

Reszkethetnek Mészáros Lőrincék?

A kormány elrendelte a magántőkealapok teljes felülvizsgálatát.

Itt van egy újabb érv a mielőbbi euróbevezetés mellett

Itt van egy újabb érv a mielőbbi euróbevezetés mellett

Csökkentené a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének.

Ez lehet Magyarország következő nagy dobása?

A McKinsey Global Institute becslése szerint a mesterséges intelligencia 2030-ig legalább 15 milliárd euró értékű automatizációs potenciált hozhat a magyar gazdaságba, ami a GDP 6-7 százalékának felel meg, de az összes nemzetgazdasági hatás több lehet, ha a megnövekedett termelékenység a gazdaság regionális versenyképességét is fokozni tudja.

Varga Mihály

Varga Mihály: „Nem ülünk elefántcsonttoronyban, mi is érzékeljük a piaci folyamatokat”

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot a május 26-i ülésén. A döntést követően Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón ismertette a kamattartás hátterét és fejtette ki véleményét a sokak szerint túl erős forinttal és a piac által júniusra árazott kamatcsökkentéssel kapcsolatban.

Tényleg új irányt vesz Magyarország? Erre készülhetnek a külföldi befektetők

Tényleg új irányt vesz Magyarország? Erre készülhetnek a külföldi befektetők

A Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda szakértői egy webinárium keretében összefoglalták, hogy Magyarország új kormánya hogyan alakíthatja át az ország jogi és gazdasági környezetét a külföldi befektetők számára. Az előadók olyan kulcstémákat elemeztek, mint az FDI-bejelentési kötelezettség, a szellemi tulajdon, a rövid távú lakáskiadás, valamint a kiskereskedelmi, illetve a digitális szabályozás, miközben visszatérő elemként jelent meg az átláthatóság, a kiszámíthatóság és a befektetői bizalom helyreállításának kérdése.

Ezen múlik a magyar uniós pénzek sorsa

Ezen múlik a magyar uniós pénzek sorsa

Brüsszel feltételt szabott.

A parlamenti ülés árnyékában döntöttek Varga Mihályék az alapkamatról

A parlamenti ülés árnyékában döntöttek Varga Mihályék az alapkamatról

Május 26-i ülésén sem változtatott a 6,25 százalékon álló alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG