Itt az eredmény: döntött a parlament az Orbán-kormány egyik legvitatottabb lépéséről

Az Országgyűlés visszavonta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Az Országgyűlés 133 igen, 37 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett – kivételes eljárásban – elfogadta az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által, a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott Statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott Megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt.

A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett jogszabály rögzíti: a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumában.

Ezzel hatályát veszti a büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló 2025-ös törvény.

Az indoklás szerint az előterjesztés nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak.

Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a parlamenti vitában azt mondta: a törvényjavaslat rövid, egyértelmű, és a nemzetközi büntetőbíróság szervezetében való maradást szolgálja. Nem véletlenül volt Magyarország az alapító 127 állam egyike – jegyezte meg.

Hozzátette: a törvényjavaslat elfogadásával Magyarország kifejezi, hogy elítéli a nemzetközi közösség egészét érintő legsúlyosabb bűncselekményeket, emellett lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország továbbra is a nemzetközi közösség tagja maradjon.

(via MTI)