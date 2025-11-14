Itt az uniós chipsadó terve Várhelyi Olivér vezetésével

Minden tagállamra vonatkozó adót vetne ki az Európai Bizottság az ultrafeldolgozott élelmiszerekre és a boltokban kapható alkoholos koktélokra – írja az Euractiv. Az új adóteher az uniós Szív- és Érrendszeri Egészségügyi Terv része, és az uniós egészégügyért felelős biztos, Várhelyi Olivér vezetésével készült.

A Várhelyi-terv három alapra épül: a megelőzésre, a korai felismerésre és az ellátásra. Ami a megelőzést illeti, a szív- és érrendszeri betegségeknél a legnagyobb kockázati tényezők között van az alkoholfogyasztás, a dohányzás és az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása is. Ezek népszerűségét szorítanák vissza az új adónem bevezetésével.

Az EU célja, hogy tíz éven belül 20 százalékkal csökkentse a szív- és érrendszeri betegségek miatt elhunytak számát, 2040-re pedig kevesebb, mint a lakosság 5 százaléka dohányozzon.