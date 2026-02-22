3p

Makró A hét ábrája Ausztria Munkaerőpiac

Itt egy egészen váratlan adat az Ausztriában dolgozó magyarokról – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Átlag alatt a munkanélküliségi ráta. 

A regisztrált osztrák munkanélküliségi ráta az elmúlt időszakban felfelé kúszott, az osztrák munkaügyi minisztérium foglalkoztatási hivatala, az Ams adatai szerint. Ahogy arról laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár is írt február eleji cikkében, január végén mintegy 379 771 munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában az egy hónappal korábban jegyzett közel 363 ezret követően – az általános munkanélküliségi ráta a hónapban 8,8 százalék volt, ezzel 2023 áprilisa óta már a 34. hónapja emelkedett a mutató.

A hét ábrájában szereplő adat és az osztrák munkaerőpiac egészére vetített mutató közti különbség azzal magyarázható, hogy az általános adatban a bevándorlók foglalkoztatottsági adatai is súlyt kapnak, míg grafikonunkon az osztrák állampolgárságúak adatait külön is feltüntettük. Mint azt ábránkon is megnézhetik, számottevő eltérés mutatkozik az osztrák állampolgárok és az ország öt legnagyobb külföldi munkavállalói csoportjának munkanélküliségi rátája között.

Laptársunk legutóbbi, a magyarok osztrák munkavállalásával foglalkozó cikkében már utalt rá, hogy a téli síszezon beindulásával minden bizonnyal soha nem látott rekordhoz közelít a „sógoroknál” munkát vállaló honfitársaink száma – napokon belül kiderülhet, hogy ez valóban így történt-e. 

Az osztrákok 7,4, valamint az ausztriai németek 5,9 százalékos munkanélküliségi rátája mellett januárban a kint dolgozó magyarok mutatója 5,7 százalékra emelkedett, ami a szezonális munkavállalás sajátosságai miatt az általánosan is tapasztalható elbocsátások mellett akár azt is jelezheti, hogy egyszerűen többen jelentek meg az osztrák munkaerőpiacon.

A munkaerőpiaci különbség még markánsabb a harmadik országbeli csoportoknál: a román állampolgárok körében 17,2, a törökök esetében 18,3, a bosznia-hercegovinai munkavállalóknál pedig 11,5 százalékos munkanélküliséget regisztráltak.

A számok arra utalnak, hogy a magyar munkavállalók munkaerőpiaci integrációja továbbra is kedvezőbb az osztrák átlagnál, és jelentősen jobb a nagy létszámú, nem uniós háttérrel rendelkező csoportokénál. A szezonális ingadozások ugyan befolyásolják a januári adatokat, de a relatív pozíciók így is jól kirajzolódtak: a magyarok a vizsgált országok közül a legalacsonyabb munkanélküliségi rátával rendelkező külföldi csoportot alkotják Ausztriában.

Egyre többen próbálnak szerencsét

A januári munkanélküliségi számok alakulásához végül érdekes adalék az is, hogy évről évre egyre több magyar próbál szerencsét Ausztriában. Laptársunk összesítése szerint 2025-re havonta átlagosan több mint 129 ezer magyar dolgozott foglalkoztatotti jogviszonyban a minisztériumi adatokból számítva, azaz 10 év alatt ez az átlag több mint 66,68 százalékkal emelkedett.

