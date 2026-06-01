3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Fizetések Paks Vagyonadó Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Itt élnek a legjobban kereső magyarok

mfor.hu

Budapest? Sopron? Győr? Nem biztos, hogy ott kell keresni a legmagasabb fizetésből élő honfitársainkat, ahol elsőre gondolnánk! A kereseti adatok mától településszinten is elérhetők a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) térképes interaktív felületén (TIMEA).

Érdekli, mennyit keresnek a lakóhelyén élők? Vagy csak tudni szeretné, melyik településen viszik haza a legmagasabb fizetést? Mostantól ezek az információk is megtudhatók a térképes interaktív megjelenítőalkalmazásból, azaz a TIMEA-ból – írja a KSH közleményében. 

A rendszerben összesen 13 mutató területi mintázata – a keresetek mellett a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői – frissült június 1-jén a legfrissebb adatok alapján. Az alkalmazás lehetőséget ad a területi adatok térképi megjelenítésére, lekérdezésére, valamint a kapcsolódó módszertani információk elérésére is.

Mi lesz a privát vagyonokkal? Milyen változásokat hoz 2026 a vagyonadó, a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőkealapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra?

Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Jelentkezzen most Early Bird kedvezménnyel >>

A június 1-jei frissítés legfontosabb újdonsága, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 2025 közötti, éves bruttó és nettó átlagkeresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető. A minden korábbinál részletesebb térképen böngészve látható, hogy a főváros (a 23 kerület átlaga alapján) közel sem dobogós a települések közt.

Paks is felsorakozott
Paks is felsorakozott
Fotó: paks.hu

A Buda környéki agglomerációs – Nagykovácsi, Telki, Budajenő – és az osztrák határ menti települések mellett a köztudatban ebben az értelemben talán kevésbé meglévő Paks is ott van a legmagasabb átlagkeresetű helységek között.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy 2019 és 2025 között a legnagyobb mértékű keresetnövekedés főként néhány alacsonyabb kereseti szintű Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya vármegyei településen volt megfigyelhető. Egyes helyeken a nettó átlagkereset az időszak végére csaknem a háromszorosára emelkedett, ugyanakkor továbbra is számottevően elmaradt az országos átlagtól.

A magyar és angol nyelven is elérhető, ingyenes TIMEA-alkalmazás interaktív felületén bárki készíthet szemléletes térképeket a KSH honlapján található 23 témakör több mint 200 mutatójából. Az elkészült térképeket és a hozzájuk tartozó adatokat a felhasználók le is tölthetik. A vizuális megjelenítés négy területi szinten – regionális, vármegyei, járási és települési bontásban – lehetséges. A közigazgatási határokat tartalmazó nézethez különböző alaptérképrétegek – például légifotó vagy OpenStreetMap – és feliratok is társíthatók. A megjeleníthető és letölthető adatok döntő többsége 2012-től érhető el, a mutatók pedig egységesen az utolsó elérhető év közigazgatási beosztásának megfelelően szerepelnek az alkalmazásban.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Nem tudott javulni múlt hónapban az üzleti hangulat

Nem tudott javulni múlt hónapban az üzleti hangulat

Ez derül ki a hétfőn megjelent Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított májusi értékéből.

Érik a meglepetés? Pozitívan jellemezte Magyar Péter a jegybanki tárgyalást

Varga Mihály jegybankelnök saját hivatalában fogadta a miniszterelnököt.

Vigyorogni fog, ha meglátja az árakat a benzinkúton

Vigyorogni fog, ha meglátja az árakat a benzinkúton

Önnek is mosolyt csalhat az arcára a keddtől érvényes új árszabás.

GDP

Ez már a repülőrajt, vagy csak egyszeri felpattanás?

Meglepően jó első negyedéves GDP-adatot produkált Magyarország. Ám ez még mindig nem fenntartható növekedés, ugyanis azt nem a beruházások, hanem a fogyasztás húzta. Uniós összevetésben 2026 első három hónapjának konjunktúrája kifejezetten jó, és ha valóban érkezni fognak a brüsszeli pénzek, akkor a monetáris lazítással karöltve kimondottan pompásak a magyar gazdaság kilátásai.

Magyyar Csaba

A vagyonadó egymilliárdos értékhatára túl alacsony, az 1 százalék meg túl magas

Ez is szóba került a Klasszis Klub Live május 28-ai élő műsorában, amelynek vendége Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda vezetője, az Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke, valamint az EU Bizottság Jó Adóügyi Kormányzás nevű platformjának tanácsadója volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 98. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Vitézy Dávid fontos döntést hozott

Vitézy Dávid fontos döntést hozott

A miniszter ígérete szerint új szemléletű hálózatot építenek ki.

Kapitány István részleteket árult el az Európai Uniótól felszabadított forrásokról

Kapitány István részleteket árult el az Európai Uniótól felszabadított forrásokról

A bejelentése szerint az összeg egy számottevő része az elektromos hálózat fejlesztésére megy majd.

Várkonyi Andrea milliárdos osztalékot ünnepelhet

Várkonyi Andrea milliárdos osztalékot ünnepelhet

A Whitedog Media már jócskán 3 milliárd forint feletti összeget hozott az üzletasszonynak.

A német vállalatok szívesen üzletelnek Putyinnal

A német vállalatok szívesen üzletelnek Putyinnal

Meg akarják védeni az országban lévő, több mint 100 milliárd euró értékű német vagyont.

Mészáros Lőrinc testőrsége közel egymilliárd profitot termelt

Mészáros Lőrinc testőrsége közel egymilliárd profitot termelt

750 millió forint az osztalék.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG