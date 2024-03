Itt nagy bejelentés, eladták az Újpestet

A Mol Vagyonkezelő Kft. megvásárolja az Új Lila Labdarúgó Kft. üzletrészeinek 100 százalékát, amely révén közvetett egyedüli irányítást szerez az Újpest 1885 Kft., valamint az Újpest Labdarúgó Akadémia Kft. felett – jelent meg az összefonódás bejelentése a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) honlapján. A tájékoztatás szerint a bejelentése hétfőn történt meg, ami azt jelenti, hogy a szerződés aláírására a napokban került sor, bár a cégbírósági dokumentumok között egyelőre nincs nyoma ennek.

Nem lőnek öngólt az üzlettel

Fotó: MTI

A Mol-csoport cége és a klub mostani tulajdonosa, Roderick Duchatelet február elején állapodott meg a focsicsapat adásvételéről. Lapunk március elején tárta fel, a Duchatelet tulajdonában álló Újpest Labdarúgó Kft. megalapította Új Lila Labdarúgó Kft. nevű leányvállalatát is, melybe másnap apportként vitte bele az Újpest 1885 Futball Kft.-ben meglevő 98,75 százalékos, illetve az Újpest Labdarúgó Akadémiában meglevő teljes üzletrészét.

Azt is megmutattuk, a február 22-i jegyzőkönyv szerint Roderick Duchatelet ígéretet tett, hogy a Mol Vagyonkezelő Zrt.-vel együttműködve megteszik a szükséges intézkedéseket az akadémia nevét viselő cég nevének és székhelyének megváltoztatása érdekében. Erre azért volt szükség, mert az Újpest 1885 Kft.-ben jelképes, 0,25 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az Újpesti Torna Egylet (UTE), amely előzetesen nem járult hozzá, hogy az akadémia viselje az „Újpest” nevet és székhelyként bejelentse a Megyeri úti Szusza Ferenc Stadiont.

Korábban arról is szó volt, a lila-fehér klubot a taszári reptér megvásárlására kijelölt SGF Silu Global Fund Zrt. tulajdonosi köréhez szorosan kapcsolódó NwPst Investment Kft. vásárolja meg a belga tulajdonostól, erre mutatott az is, hogy az SGF-ben megjelent a klub két korábbi kiválósága, Kovács Zoltán és Lőw Zsolt is. Ám az az üzlet ugrott, mára az NwPst tulajdonosai közül is eltűntek a korábbi Megyeri úti játékosok.