Itt nézheti élőben a Klasszis Klub mai adását – vendég a Hold Alapkezelő alapítója

mfor.hu

Szabó László fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Ide kattintva lehet nézni a beszélgetést:

Tervezett témáink:

  • Milyen hatása lehet a választásoknak a hazai befektetési környezetre?
  • Merre mozdulhat a forint?
  • Eljött-e az ideje az MNB kamatcsökkentésének?
  • Véget ért a hazai állampapírok hegemóniája?
  • Jó ötlet aranyban tartani a devizatartalék nagy részét?
  • Mennyiben lehet más 2026 a befektetések szempontjából, mint volt 2025?
  • Mik lehetnek a 2026-os év legizgalmasabb befektetési sztorijai?

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

Tüzetesen figyeli a Gazdasági Versenyhivatal a versenykorlátozó megállapodásokat

Tavaly 18 kartell eljárás volt folyamatban, amelyekben 1800 tendert vizsgál a Gazdasági Versenyhivatal (GVH); a nemzeti versenyhatóság szigorúan fellép a versenykorlátozó megállapodásokkal szemben – közölte Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK) debreceni évnyitó szakmai konferenciáján a versenyhivatal szerdai közleménye szerint.

Másfél év után végre csökkenhet az alapkamat Magyarországon is

Másfél év után végre csökkenhet az alapkamat Magyarországon is

A vártnál jobban csökkenő infláció az MNB számára teret engedhet a kamatcsökkentési ciklus februári indításának, ráadásul a februári 25 bázispontos kamatvágást márciusban újabb lazító lépés is követheti. 

Kérdezzen Ön is a Hold Alapkezelő befektetési szakértőjétől – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

Kérdezzen Ön is a Hold Alapkezelő befektetési szakértőjétől – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

A Klasszis Média immár 6. évfolyamában járó egyórás élő adásának mai vendége a Hold Alapkezelő társalapítója, a cég felügyelőbizottságának elnöke lesz. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Egy hétre leáll a világ második legnagyobb gazdasága

Egy hétre leáll a világ második legnagyobb gazdasága

Lapoztak egyet a kínai holdnaptárban: a Fa Kígyó után a Tűz Ló éve vette kezdetét. Amennyire mozgalmasan indult 2026 a világgazdaságban, a következő hetekben olyannyira lelassulhatnak az események. Két milliárd ember ünnepel, a nagy kínai gyárak leállnak, a globális logisztikai cégek pedig jó előre betáraztak a szünet miatt.

Akkugyárak: Orbán Viktorék nem tudnak leállni

Az akkumulátorgyártás minden pénzt megér?

2025-ben is elképesztő összegű támogatást kaptak a magyar kormánytól az akkumulátorgyárak – derült ki a legfrissebb adatokból. Ez már csak azért is meglepő, mert miközben ezen üzemek működése környezetszennyezéssel jár, évek óta nincs olyan gazdasági előnyük, amely indokolná a támogatásukat.

Nagy Márton csak öt nagy bankot szeretne látni Magyarországon

Nagy Márton csak öt nagy bankot szeretne látni Magyarországon

A miniszter szerint túl sok a bank az országban.

Stabilak maradnak a hazai üzemanyagárak?

Stabilak maradnak a hazai üzemanyagárak?

Kiderült, hogyan változnak az árak a kutakon.

Sokat köszönhet a magyar GDP a Nestlének

Sokat köszönhet a magyar GDP a Nestlének

40,7 milliárd forint költségvetési hozzájárulás a cégtől.

Telex: a parlamenti jegyzőkönyvek alapján nehezen hihető, hogy a kormányban ne tudtak volna a gödi mérgezésről

Telex: a parlamenti jegyzőkönyvek alapján nehezen hihető, hogy a kormányban ne tudtak volna a gödi mérgezésről

A Samsung munkavédelmi és iparbiztonsági problémái már 2022-ben nyilvánosságra kerültek.

Rekordszinten a kivándorló magyarok száma?

Rekordszinten a kivándorló magyarok száma?

A visszavándorlók száma is emelkedett.

