Itt nézheti élőben a Klasszis Klub mai adását – vendég a Hold Alapkezelő alapítója

Ide kattintva lehet nézni a beszélgetést:
Tervezett témáink:
- Milyen hatása lehet a választásoknak a hazai befektetési környezetre?
- Merre mozdulhat a forint?
- Eljött-e az ideje az MNB kamatcsökkentésének?
- Véget ért a hazai állampapírok hegemóniája?
- Jó ötlet aranyban tartani a devizatartalék nagy részét?
- Mennyiben lehet más 2026 a befektetések szempontjából, mint volt 2025?
- Mik lehetnek a 2026-os év legizgalmasabb befektetési sztorijai?
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: