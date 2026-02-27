1p
Makró Hitel IMF Ukrajna

Itt nincs vétó: 8,1 milliárd dollárt kap Ukrajna

mfor.hu

Ebből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósít is az IMF.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) négy évre szóló, összesen 8,1 milliárd dollárnyi hitelt hagyott jóvá Ukrajnának csütörtök esti döntésével. A keretből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítanak.

Az IMF közleménye szerint az új hitel egy 2023-ban jóváhagyott, 15,5 milliárd dolláros programot vált fel, és segít fönntartani a gazdasági stabilitást és biztosítja a közkiadások folyamatosságát.

Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója szerint Ukrajna és népe figyelemre méltó ellenálló képességgel vészelte át a több mint négy éve tartó, pusztító háborút", egyben méltatta az ukrán hatóságok erőfeszítéseit az általános makrogazdasági és pénzügyi stabilitás fenntartása, a belföldi bevételek növelése és néhány kritikus reform előmozdítása érdekében.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter elárulta, mennyiért vonatozhatunk el Belgrádba

Egész pontosan 26 euórért, azaz jelenlegi árfolyamon mintegy 9800 forintért.

Kigondolta Orbán Viktor és Robert Fico, mit kezdjenek a Barátság vezetékkel

Kigondolta Orbán Viktor és Robert Fico, mit kezdjenek a Barátság vezetékkel

Közös lépésről döntött a két kormányfő.

Ekkora energiatároló még nem volt Magyarországon – eddig

Fontos szerepe lesz a megújulók rendszerintegrációjában.

A munkavállalók fele nem szeretné, ha kollégái tudnák, mennyit keres – pedig nemsokára élesedik az uniós irányelv

A munkavállalók fele nem szeretné, ha kollégái tudnák, mennyit keres – pedig nemsokára élesedik az uniós irányelv

Június elejétől jön a bértranszparencia. A cégek háromnegyede, a munkavállalók fele szerint rossz ötlet – de tudják, miről is van szó?

Szimbolikus győzelmet és uniós milliárdokat arathat Orbán Viktor a Barátság vezeték ügyében

Szimbolikus győzelmet és uniós milliárdokat arathat Orbán Viktor a Barátság vezeték ügyében

Megvan, hogy mit akar a magyar kormányfő? És meg is kaphatja?

Komoly a baj: négy és fél éves mélypontra süllyedt a foglalkoztatás

Ez komoly bajt is jelezhet: négy és fél éves mélypontra süllyedt a foglalkoztatás

A munkanélküliek száma már 225 ezer fő körül van. A kormány szerint minden rendben, az elemzők viszont aggódnak.

Már érezhető az áremelkedés a kutakon, de mi lesz hétvégén?

Már érezhető az áremelkedés a kutakon, de mi lesz hétvégén?

Elindultak felfelé az árak.

Rengeteg Teslára adott milliókat a magyar állam

Rengeteg Teslára adott milliókat a magyar állam

A Model Y a legnépszerűbb modell a vállalati e-autó programban, amelyben már 7 ezer járművet vettek.

A januári infláció szempontjából is fontos adat érkezett

A januári infláció szempontjából is fontos adat érkezett

Tovább csökkentek az infláció szempontjából is nagyon fontos ipari termelői árak.

Még mindig tudott kevesebb magyar gyerek születni

Még mindig tudott kevesebb magyar gyerek születni

Egy magyar nő átlagban már csak 1,34 gyereket szül. A népességfogyás megállításához 2,1-et kéne nagyjából. Itt vannak a KSH legfrissebb adatai.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168