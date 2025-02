Itt van a NAV új csodafegyvere?

Vágujhelyi Ferenc kitért az elektronikus áfarendszer, az eÁFA előnyeire is. Amellett, hogy közvetlen hozzáférést biztosít a NAV rendelkezésére álló tranzakcióalapú adatokhoz, digitalizálja a bevallási folyamatot, a számlabefogadókat mentesíti plusz egy, az úgynevezett M-lapos adatszolgálatás alól – sorolta az elnök, megjegyezve, hogy van még egy előnye: az eÁFA használatával az áfabevallást érintő adategyeztetési eljárás is elkerülhető.

Az újfajta eljárás bevezetésével az eltéréseket gyorsan, könnyen és egyszerűen tisztázhatják a vállalkozások, ami sokkal kényelmesebb a cégeknek is, hiszen így a NAV nem időigényes hatósági eljárással terheli őket – mondta.

Az egyeztetés során kiderül, hogy tévedésből írják el a számlaszámot, vagy azzal trükköznek például, hogy egy teljesen fiktív, olyan számla alapján igénylik vissza az áfát az államkasszából, amelynek létezéséről a számlán kiállítóként szereplő vállalkozó nem is tud. Az adategyeztetés akkor is indokolt, amikor közel valós idejű adatokból (online számla, online pénztárgép, vámadatok) jóval nagyobb összegű fizetendő áfa látszik, mint amennyi a vállalkozó áfabevallásában szerepel – magyarázta az elnök.

Emlékeztetett, hogy egyre több adatra lát rá az adóhivatal, és a kockázatelemzés is egyre pontosabb. Jelenleg a revizorok – jellemzően ellenőrzés során – tárják fel, hogy tévedés, elírás vagy szándékos adóeltitkolás áll az eltérő adatok mögött. Ezen változtat az új adategyeztetési eljárás, amely partnerként kezeli az adózókat, hiszen transzparens módon mutatja vissza az adatokat

Érdemes elvégezni az egyszerű, gyors és online adategyeztetést, de nemcsak azért, mert a mulasztásért 300 ezer forint bírságot szab ki a hivatal, hanem azért is, mert a javítás elmaradása esetén revízió is indulhat, ehhez ugyanis minden szükséges adat a rendelkezésre áll – összegezte az elnök.

A vállalkozások is nyernek vele, hiszen az adatelérés okát nem egy revizori ellenőrzésben kell tisztázni, hanem egy egyszerű, online eljárásban, ahol csak a hiba típusát kell megjelölni – tette hozzá.

