Itt van, hány helyen vigyáznak az energetikai létesítményekre a kormánydöntés miatt

A Mátravidéki Erőműben is megtörtént a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének honvédségi megerősítése – erről a Magyar Honvédség (MH) Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnoka számolt be.

Antal László vezérőrnagy elmondta, az MVM erőművében a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrségi Dandár katonái hajtanak végre 24 órás szolgálati rendnek megfelelően őrzés-védelmi megerősítést.

Emlékeztetett, hogy a kormány február 25-én döntött a magyarországi infrastruktúrák és az energialétesítmények megerősítéséről, illetve az őrzés-védelem fokozásáról, ez február 27-én megjelent a 30/2026-os kormányrendeletben. Elmondta, jelenleg 75 helyszínen hajtják végre ezt a feladatot, ami magában foglalja az őrzés-védelmet, a járőrözést és a drónvédelmet.

Kapcsolódó cikk Kiderült, tényleg csak öt nagybankot tartana-e meg a kormány – ez volt a Kormányinfó percről percre A hazai olajellátás ügye kulcstéma volt.

A feladat végrehajtásában a Magyar Honvédség kijelölt erői mellett a Belügyminisztérium, önkormányzatok, a kormány különböző szervezetei, illetve az infrastruktúrák őrzés-védelmét ellátó biztonsági cégek működnek együtt – mondta, hozzátéve, hogy a Magyar Honvédség feladatvégrehajtó állományában megtalálható a szárazföldi, a légierő, valamint a különleges műveleti erő állománya. A szerződéses és a hivatásos állomány mellett bevonták a tartalékos állományt is.