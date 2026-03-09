2p

Itt van, hány helyen vigyáznak az energetikai létesítményekre a kormánydöntés miatt

mfor.hu

75 helyszínen védenek létesítményeket.

A Mátravidéki Erőműben is megtörtént a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének honvédségi megerősítése – erről a Magyar Honvédség (MH) Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnoka számolt be.

Antal László vezérőrnagy elmondta, az MVM erőművében a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrségi Dandár katonái hajtanak végre 24 órás szolgálati rendnek megfelelően őrzés-védelmi megerősítést.

Emlékeztetett, hogy a kormány február 25-én döntött a magyarországi infrastruktúrák és az energialétesítmények megerősítéséről, illetve az őrzés-védelem fokozásáról, ez február 27-én megjelent a 30/2026-os kormányrendeletben. Elmondta, jelenleg 75 helyszínen hajtják végre ezt a feladatot, ami magában foglalja az őrzés-védelmet, a járőrözést és a drónvédelmet.

A feladat végrehajtásában a Magyar Honvédség kijelölt erői mellett a Belügyminisztérium, önkormányzatok, a kormány különböző szervezetei, illetve az infrastruktúrák őrzés-védelmét ellátó biztonsági cégek működnek együtt – mondta, hozzátéve, hogy a Magyar Honvédség feladatvégrehajtó állományában megtalálható a szárazföldi, a légierő, valamint a különleges műveleti erő állománya. A szerződéses és a hivatásos állomány mellett bevonták a tartalékos állományt is.

Kiderült, hogy meddig gyengülhet a forint az iráni háború hatására

Az elmúlt napokban, az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni háború hatására lejtőre került a forint árfolyama. Akár már ezen a héten reális lehet, hogy 406 forintba kerüljön egy euró. Ott viszont egy dupla ellenállási pont húzódik.

Ennyibe került a 13. és a 14. havi nyugdíj egy része a költségvetésnek

Fontos számok az államháztartás helyzetéről.

Bejelentették az újabb óriási üzemanyag-drágulást – de meg is valósul?

Keddtől a benzin literjének nagykereskedelmi ára 10, a gázolajé 20 forinttal emelkedik. Még se biztos, hogy a kutak érvényesítik ezt a drágulást, hiszen a kormány mai rendkívüli ülésén ismét ársapkát húzhat a két üzemanyagra.

Szívderítő számok érkeztek az időseknek

Ahogy előre megmondtuk, az árrésstop bevezetése előtti utolsó mérésünk óta eltelt egy évben jelentősen csökkent az idős honfitársaink által jellemzően vásárolt élelmiszerek ára, azaz történelmi mélyponton volt az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index. Jó hír a szépkorúaknak az is, hogy hosszabb időtávokat vizsgálva is meghaladja a nyugdíjemelés mértéke az árkosárban szereplő élelmiszerek árainak emelkedését – még a 13. és a frissen bevezetett 14. havi nyugdíj figyelembe vétele nélkül is. A kérdés, hogy mi lesz áprilisban, akkor ugyanis kikopik az egyéves indexből az árréscsökkentés hatása.

Újabb hazai benzinkút korlátozza az üzemanyag-eladást

Egy bonyhádi kúton is határt szabnak az eladható mennyiségnek.

Visszaköveteli az ukrán bank a NAV által lefoglalt pénzt és aranyat

A szállítmányra még csütörtökön csapott le a TEK.

Itt egy beszédes térkép a magyar gazdaság fontos sarkából – A hét ábrája

A főváros környékén koncentrálódnak a cégek.

Rekordszintű deviza- és aranytartalék mellett mi szükségünk van pénzügyi védőpajzsra?

Erre a kérdésre is válaszoltak a 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 93. adásának vendégei: Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász és Pleschinger Gyula, a Monetáris Tanács 2013-2025 közötti tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke. Az adást most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Janaf vs. Mol: nem született megállapodás az Adria vezeték teszteléséről

A horvát cég nem ért egyet a Mol javaslataival.

Messi éves fizetése 70 és 80 millió dollár között vav

Eddig más összegről lehetett tudni hivatalosan.

