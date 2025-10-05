Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Makró Állami támogatás Hitel Széchenyi Kártya MKIK Nagy Elek Orbán Viktor

Itt van, hogy fog működni Orbán Viktor legújabb csodafegyvere

mfor.hu

A 3 százalék lett a jelszó a kkv-knak is.

A Széchenyi Kártya Programban (SZKP) a kis- és középvállalkozások (kkv) a korábbi 4,5 százalék helyett, fix 3 százalékos kamatozással érhetnek el három likviditási típusú hitelt október 6-tól. Ezeket 1 millió és 250 millió forint között vehetik igénybe a jogosultak – olvasható a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) lapunknak küldött sajtóközleményében.

Emellett a beruházási típusú konstrukciók közül a Széchenyi Mikrohitel MAX+ maximális hitelösszege a korábbi 140 millió forintról 150 millió forintra emelkedik. A vállalkozások a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és a KAVOSZ Zrt. teljes országos lefedettséget biztosító hálózataiban igényelhetik a hiteleket.

A fix 3 százalékos kamatozású hitellehetőséget Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke egy közös sajtótájékoztatón jelentette be szombaton. A kkv-k számára hétfőtől elérhető új finanszírozási csomagban minden választható terméknél legalább 150 millió forint értékű forrás áll rendelkezésre vállalkozásonként.

A likviditási típusú hiteleknél az eddig is működő konstrukciók, a Széchenyi Kártya MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ folyószámlahitelek, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ kamata csökkent 3 százalékra, mindháromnál 1 millió és 250 millió forint közötti hitel vehető fel a jövőben.

A beruházási típusú finanszírozásoknál a Széchenyi Mikrohitel MAX+ maximális hitelösszege a korábbi 140 millió forintról 150 millió forintra emelkedik. A feltételek is kedvezőbbé váltak nemrég, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy akár 20 százalékos emelt összegű utolsó tőketörlesztő részletet igényeljenek. Emellett rugalmasabbá válnak a hitelcélok, például szélesedik a bérelt ingatlanon történő beruházások megvalósításának lehetősége, tovább támogatva a kkv-k fejlődését. A Széchenyi Beruházási Hitel Max+, a Széchenyi Lízingkonstrukció MAX+ és az Agrár Széchenyi Beruházási MAX+ terméknél maradt az 1 millió és 500 millió forint közötti igényelhető hitelösszeg. Mind a négy beruházási hitelnél eddig is 3 százalékos volt a kamat.

A Széchenyi Kártya Program keretében az egyes vállalkozások által igényelhető hitel maximális összege a vállalkozás jellemzői, például pénzügyi mutatói és a banki hitelbírálat függvényében változhat, így gyengébb indikátorok esetén nem kaphatják meg a hiteltípusban elérthető maximális összeget. Ez a rugalmas megközelítés biztosítja, hogy minden kkv a saját kockázati profiljának megfelelő, fenntartható finanszírozáshoz jusson hozzá, miközben a program továbbra is prioritásként kezeli a versenyképes növekedést és likviditási támogatást.

A Kormányzat a kamattámogatás növelésével biztosítja, hogy a vállalkozások a Széchenyi Kártya Program szabad felhasználású hiteltípusaihoz is a beruházási konstrukciókkal megegyező, kedvezményes 3 százalékos nettó kamatszint mellett férjenek hozzá finanszírozási forrásokhoz.

A Széchenyi Kártya Program 3 százalékos fix kamatozású hitelcsomagja kézzelfogható támogatást nyújt a kkv-knak, elősegítve pénzügyi stabilitásukat és versenyképességüket. A Nagy Elek vezetésével megújuló Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkötelezetten dolgozik a vállalkozások fejlődésének támogatásán, hogy azok sikeresen járuljanak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez – zárul a közlemény.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elképesztő, mennyit drágultak a lakások Magyarországon

Elképesztő, mennyit drágultak a lakások Magyarországon

Toronymagasan verjük Európát.

Megvan David Pressman utóda – magyar gyökerekkel rendelkező ortodox zsidó üzletembert választott Trump

Idősotthonokon gazdagodott meg, most diplomata lesz belőle.

Az igazság pillanatai jönnek Orbán Viktorék számára

Az igazság pillanatai jönnek Orbán Viktorék számára

Hétfőtől fontos számokat ismerhetünk meg.

Ment a lecsóba Trump kérése – Ez Viszont Privát

A héten ismertté váltak a kormány és a Tisza Párt egyaránt 5-5 pontból álló azon kérdései, amelyekre várják a választópolgárok reakcióit. Az Ez Viszont Privát legújabb adásában ezek mentén beszélgetett Csabai Károly főszerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Imre Lőrinc újságíró. Például az édesanyák és a fiatalok adómentességéről, a társasági adóról, valamint arról, hogy Magyar Péter már az egymilliárd forint feletti vagyonokat is megadóztatná. 

Több száz millióval bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

Több száz millióval bővült a Széchenyi Mikrohitel MAX+

Jelentősen bővültek a Széchenyi Mikrohitel MAX+ lehetőségei a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) szerint.

Orbán Viktor

Orbán Viktor az Mfornak: nem módosít a kormány a növekedési terveken

A magyar miniszterelnököt arról kérdeztük a mai rendkívüli sajtótájékoztatóján, hogy változtat-e a kormány az idei növekedési prognózisán.

3 százalékos hitelt vehetnek fel a kkv-k is – itt van Orbán Viktor óriási bejelentése

Szokatlan időben, szombatra hirdette meg a Miniszterelnöki Kabinetiroda azt a sajtótájékoztatót, amelyet Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel tartott.

Brutális üzemanyagárak: tovább tart a riogatás

Brutális üzemanyagárak: tovább tart a riogatás

Az üzemanyagárak továbbra is nyomottak, köszönhetően az alacsony olajáraknak. A kormányzat azonban 1000 forintos árakkal riogat, ami az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint vagy a hozzá nem értésből fakad, vagy szándékos csúsztatás. Az igazság az, hogy az árakban maximum 30-40 forintos különbséget jelentene, ha nem jönne orosz olaj.

Varga Mihály meggyőzhette Orbán Viktort: fontos lett a forint a gazdaságpolitikának

Varga Mihály meggyőzhette Orbán Viktort: fontos lett a forint a választások előtt

A 2026-os választásokig kitarthat a forint lendülete, 400 fölötti eurót egy ideig nem fogunk látni – hangzott el a lapcsoportunk, a Klasszis Média által szervezett Klasszis Befektetői Klubon. A globális piacokon eközben az Egyesült Államok vámpolitikája gerjeszti a legtöbb feszültséget, de ehhez a befektetők már kezdenek hozzászokni. Egyre inkább a sztorikat, és nem a volatilitást érdemes megvenni.

Magyar Péter szavazói egyre élesebben utasítják el az orosz energiát

Magyar Péter szavazói egyre élesebben utasítják el az orosz energiát

Pártpolitikai kérdésnek tűnik az energiafüggés.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168