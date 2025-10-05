Itt van, hogy fog működni Orbán Viktor legújabb csodafegyvere

A Széchenyi Kártya Programban (SZKP) a kis- és középvállalkozások (kkv) a korábbi 4,5 százalék helyett, fix 3 százalékos kamatozással érhetnek el három likviditási típusú hitelt október 6-tól. Ezeket 1 millió és 250 millió forint között vehetik igénybe a jogosultak – olvasható a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) lapunknak küldött sajtóközleményében.

Emellett a beruházási típusú konstrukciók közül a Széchenyi Mikrohitel MAX+ maximális hitelösszege a korábbi 140 millió forintról 150 millió forintra emelkedik. A vállalkozások a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és a KAVOSZ Zrt. teljes országos lefedettséget biztosító hálózataiban igényelhetik a hiteleket.

A fix 3 százalékos kamatozású hitellehetőséget Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke egy közös sajtótájékoztatón jelentette be szombaton. A kkv-k számára hétfőtől elérhető új finanszírozási csomagban minden választható terméknél legalább 150 millió forint értékű forrás áll rendelkezésre vállalkozásonként.

A likviditási típusú hiteleknél az eddig is működő konstrukciók, a Széchenyi Kártya MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ folyószámlahitelek, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ kamata csökkent 3 százalékra, mindháromnál 1 millió és 250 millió forint közötti hitel vehető fel a jövőben.

A beruházási típusú finanszírozásoknál a Széchenyi Mikrohitel MAX+ maximális hitelösszege a korábbi 140 millió forintról 150 millió forintra emelkedik. A feltételek is kedvezőbbé váltak nemrég, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy akár 20 százalékos emelt összegű utolsó tőketörlesztő részletet igényeljenek. Emellett rugalmasabbá válnak a hitelcélok, például szélesedik a bérelt ingatlanon történő beruházások megvalósításának lehetősége, tovább támogatva a kkv-k fejlődését. A Széchenyi Beruházási Hitel Max+, a Széchenyi Lízingkonstrukció MAX+ és az Agrár Széchenyi Beruházási MAX+ terméknél maradt az 1 millió és 500 millió forint közötti igényelhető hitelösszeg. Mind a négy beruházási hitelnél eddig is 3 százalékos volt a kamat.

A Széchenyi Kártya Program keretében az egyes vállalkozások által igényelhető hitel maximális összege a vállalkozás jellemzői, például pénzügyi mutatói és a banki hitelbírálat függvényében változhat, így gyengébb indikátorok esetén nem kaphatják meg a hiteltípusban elérthető maximális összeget. Ez a rugalmas megközelítés biztosítja, hogy minden kkv a saját kockázati profiljának megfelelő, fenntartható finanszírozáshoz jusson hozzá, miközben a program továbbra is prioritásként kezeli a versenyképes növekedést és likviditási támogatást.

A Kormányzat a kamattámogatás növelésével biztosítja, hogy a vállalkozások a Széchenyi Kártya Program szabad felhasználású hiteltípusaihoz is a beruházási konstrukciókkal megegyező, kedvezményes 3 százalékos nettó kamatszint mellett férjenek hozzá finanszírozási forrásokhoz.

A Széchenyi Kártya Program 3 százalékos fix kamatozású hitelcsomagja kézzelfogható támogatást nyújt a kkv-knak, elősegítve pénzügyi stabilitásukat és versenyképességüket. A Nagy Elek vezetésével megújuló Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkötelezetten dolgozik a vállalkozások fejlődésének támogatásán, hogy azok sikeresen járuljanak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez – zárul a közlemény.