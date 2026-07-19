Itt van, hova kerül a pénz a NER vagyonkezelő alapítványaiból

Görög Márta igazságügyi miniszter Facebook-videóban árult el részleteket a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) átalakításáról – vette észre a 24.hu.

E szerint

a kormány javasolja, hogy a kiszervezett vagyon kerüljön vissza az államhoz, de csak az a rész, amely eredetileg az államé volt

más szereplők vagyonát elkülönítik és visszaadják az eredeti tulajdonoshoz

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Görög Márta arról is beszélt, hogy az alapítványok által eddig végzett közfeladatok nem szűnnek meg, ezeket állami feladatellátás keretében folytatják.

A videóból az is kiderül, hogy az állami vagyon visszavételét és az intézmények állami fenntartásba vételét a felsőoktatási intézményeket nem fenntartó kekvák esetében augusztus 31-ig javasolja a kormány. Az egyetemeket fenntartó alapítványoknál azonban az átalakulás határideje 2027. augusztus 1. lesz, hogy a változások ne okozzanak zavart a tanévkezdésben, és ne érje hátrány az oktatókat, kutatókat, valamint a hallgatókat.

Görög Márta közölte viszont, hogy az egyetemi kuratóriumokat újra kell választani, a törvénycsomag pedig visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jögköreit, amelyek közé a rektorok kiválasztása is bele fog tartozni.