Itt van Magyar Péter válasza a kormány új tervére

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, hétfő délután Orbán Viktor Facebookon jelentette be a rendkívüli kormányülés eredményét, amely alapján úgynevezett védett árat vezetnek be az üzemanyagoknál, már ma éjféltől: a benzin ára legfeljebb 595, míg a gázolaj ára legfeljebb 615 forint lehet majd.

A korábban 480 forintos benzinárstopot javasoló Magyar Péter szintén a közösségi médiában reagált a miniszterelnök bejelentése, mint írta:

„A Tisza már egy hete követeli, hogy a kormány védje meg a magyar embereket az elszabaduló benzin- és gázolajáraktól. Egy hét után Orbán Viktor felébredt és észrevette, hogy szinte minden közép-európai országban olcsóbb tankolni, mint nálunk.

(…) most sem sikerült meglépnie azt, amit a legtöbb országnak, hogy csökkenti az üzemanyagokat terhelő adókat.

Orbán Viktor kormánya továbbra is a legmagasabb áfával terheli a benzint és a gázolajat. Ma 200 forinttal több adót fizetünk egy liter benzin után, mint 2010-ben. Ez nem védett ár, hanem továbbra is állami nyerészkedés.

Ha Orbán valóban meg akarta volna védeni a magyarokat, akkor csökkenti az adókat. Ebben az esetben 50-100 forinttal olcsóbb lehetne az üzemanyag.”