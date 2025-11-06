Itt van, mennyit költöttünk szeptemberben a boltokban

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtök reggel közzétett adatai szerint 2025. szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,4 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene változatlan maradt az előző hónaphoz képest. 2025. január–szeptemberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. szeptemberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

Az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,0 százalékkal nőtt.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem ben a forgalom volumene 3,1 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,3 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké nem változott.

ben a forgalom volumene 3,1 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,3 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké nem változott. A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,5 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 1,5 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 1,1, a használtcikk-üzletekben 1,5, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,4 százalékkal csökkent.

forgalmának volumene összességében 3,5 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 1,5 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 1,1, a használtcikk-üzletekben 1,5, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,4 százalékkal csökkent. A csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 9,5 százalékkal emelkedett.

volumene 9,5 százalékkal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6 százalékkal nőtt.

forgalmának volumene 0,6 százalékkal nőtt. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 11 százalékkal nőtt.

Kapcsolódó cikk Vihar előtti csendről árulkodnak a legfrissebb kiskereskedelmi számok Csak a fogyasztás mentheti meg a gazdaságot.

2025. szeptemberben:

Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1661 milliárd forintot ért el.

1661 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025. január–szeptemberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva: