Makró Kiskereskedelem Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Itt van, mennyit költöttünk szeptemberben a boltokban

mfor.hu

A KSH friss adatsora a kiskereskedelmi forgalomról.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtök reggel közzétett adatai szerint 2025. szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,4 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene változatlan maradt az előző hónaphoz képest. 2025. január–szeptemberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. szeptemberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

  • Az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,0 százalékkal nőtt.
  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 3,1 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,3 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké nem változott.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,5 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 1,5 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 1,1, a használtcikk-üzletekben 1,5, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,4 százalékkal csökkent.
  • A csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 9,5 százalékkal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6 százalékkal nőtt.
  • A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 11 százalékkal nőtt.

2025. szeptemberben:

  • Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1661 milliárd forintot ért el.
  • Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025. január–szeptemberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

  • A kiskereskedelem forgalmának volumene 2,8 százalékkal emelkedett.
  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

