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Itt van, mit lép a Magyar-kormány az energiaválságra

mfor.hu

Nemsokára már épülhetnek a szélerőművek is.

A mostani energiaválság tanulságaira is válaszolva átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány szerdai ülésén – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán szerda este.

A miniszterelnök videójában jelezte: bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia-hálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el.

A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, magántőke bevonásával valósítják meg – mondta hozzátéve, hogy

olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek.

Óvatos optimizmus

Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a kormányülés után tanácskozott a védelmi munkacsoport is. A Duna vízszintje lassan emelkedik Paksnál, már 7 centivel a minimum vízállás felett van. Az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil – jelentette ki.

Emellett Szlovákia nyilvánosan megerősítette, hogy a nemzetközi kötelezettségeiknek eleget tesznek, a Magyarországnak járó vízmennyiséget akadálytalanul továbbengedik.

Jelezte, hogy a Duna menti erőmű szivattyúja rövid idővel korábban átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de rövidesen újraindul a termelés.

Jelenleg

„óvatosan optimisták vagyunk”.

Az elmúlt napokban sikerült megőrizni Magyarország energiaegyensúlyát, elkerülni a paksi erőmű teljes leállítását, és a „hőségben olyan nemzeti összefogás jött létre, amelyet Európa- és világszerte irigyelnek és csodálva figyelnek” – fogalmazott hozzátéve, hogy a következő órák és napok ugyanakkor még kritikusak lesznek.

Magyar Péter kitért arra is, hogy a nap folyamán Székesfehérvár külterületén egy Mol-telep közelében 150 hektáron égett a száraz avar, ezt a tüzet eloltották, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestapolcsány külterületén 100 hektáron ég az aljnövényzet, a tüzet jelenleg is honvédségi helikopterekkel oltják.

Az ivóvízellátás nagyon kevés településtől eltekintve stabil Magyarországon, ahol segítségre van szükség, ott a katasztrófavédelem és a honvédség jelen van. Az elmúlt egy-két napban összesen 140 ezer liter vizet osztottak az autópályákon kialakuló torlódásoknál, valamint a vasúton.

Megjegyezte: büszke arra, hogy nem csak az állam segít, a Tisza 2500 önkéntese 350 helyszínen egymillió liter ivóvizet osztott szét a járókelőknek, az utcákon dolgozóknak.

A miniszterelnök beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoportban utasítást adott, hogy minden szakterület készítse el a közép és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját.

Értékelése szerint az előző kormány számtalan mulasztása és tudatosan rossz döntése vezetett a most kialakult helyzethez. Szándékosan akadályozták a szélerőművek építését Magyarországon, a tárolókapacitások fejlesztése elmaradt, a paksi erőmű nem volt felkészítve a most tapasztalható alacsony vízállásra, ráadásul az előző kormány az energetikai fejlesztésekre és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra rendelkezésre álló uniós források hazahozataláról is lemondott – sorolta.

Indulhatnak a fejlesztések?

Magyar Péter kijelentette: a Tisza-kormány hazahozza az uniós forrásokat és első lépésben összesen 868 milliárd forintnyi energetikai fejlesztési forrást fognak felhasználni.

Azt ígérte, hogy felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását. Emellett mindenki számára megnyitják az ingyenes okosmérő igénylés lehetőségét, és már évi 4000 kilowattórás fogyasztás felett kötelezővé teszik a telepítésüket. Emellett egyszerűsítik a geotermikus energia feltárásának engedélyezését.

Azt is mondta: augusztus 31-ig kiírják az első szélerőművi pályázatokat a beruházó vállalatok számára. A projektekben magyar állami tulajdonrészt fognak előírni, mert egyértelmű cél, hogy a beruházásokból a korábbi naperőműves fejlesztésekkel szemben a magyar állam és az önkormányzatok anyagilag is részesüljenek. A települések a Szent István Vidékfejlesztési Program keretében pályázhatnak majd a részvételre – mondta. Hozzátette, hogy minél több település számára lehetőséget szeretnének biztosítani a részvételre, hiszen ez egy település számára nemcsak néhány szélerőművet jelent, hanem helyben maradó iparűzési adót, olcsóbb és biztonságosabb energiát, út- és hálózatfejlesztést, valamint hosszú évekre kiszámítható költségvetési bevételt.

Közölte azt is: pénteken kihirdetik a másfél milliárd euró, majd 600 milliárd forint uniós forrásokból megvalósuló elektromos hálózatfejlesztési pályázat eredményét is.

A videó végén a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a következő napon is nagyon fontos, hogy a fogyasztás a tervezett alatt maradjon, és a nagyobb fogyasztások átütemezését kérte a nemzettől.

(MTI)

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