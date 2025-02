Itt van Nagy Márton elszámolása, Orbán Viktornak is lenne min gondolkoznia

A részletes tájékoztató kitért arra is, hogy a Babaváró támogatásokra összesen 21,6 milliárd forintot költött a kormány 2025 januárjában, ez 3,4 milliárd forinttal haladja meg az egy évvel korábban folyósított forrásokat. A kormány 2010 óta több mint négyszeresére növelte a családtámogatásokat, ennek köszönhetően 200 ezerrel több gyermek született, mint amennyi a családbarát fordulat nélkül született volna – közölte az NGM.

A gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek is meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést, az év első hónapjában a kormány 224,4 milliárd forintot fordított erre a célra. Ezen kifizetések összességében 51,1 milliárd forinttal múlták felül az előző évben azonos jogcímeken teljesített kifizetéseket.

Az aktív korúak mellett a nyugdíjasok is több pénzből gazdálkodhatnak 2025-től. A kormány a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése érdekében idén 3,2 százalékkal emelt nyugdíjat fizet ki a szépkorúak számára, így januárban 499,2 milliárd forintot fordított nyugellátásokra – emelte ki a jelentés.

