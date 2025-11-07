2p
Makró Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

Itt van Orbán Viktor bejelentése: Magyarország mentességet kap az amerikai szankciók alól

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott magyar idő szerint este kilenc után Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta, Trump nagyrabecsülését fejezte ki Magyarország és a magyarok iránt, jó véleménnyel van az országról. Hozzátette, két egymással szövetségi viszonyban álló állam vezetői tárgyaltak egymással, nem volt lényeges véleménykülönbség.

Orbán Viktor bejelentette:

a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték esetében teljes szankciómentességet kapott Magyarország, általánosan és időkorlát nélkül.

Kérdésre válaszolva hozzátette, ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország számára az orosz cégek is szállíthatnak.

A bejelentések

A WestingHouse nukleáris fűtőanyagot ad el Magyarországnak, ez 100 millió dolláros tételt jelent Szijjártó Péter szavai szerint, valamint megállapodtak 10 darab kis moduláris atomerőmű (SMR) beszerzéséről is.

Orbán Viktor elárulta, a Paks II.-t érintő, a Biden-adminisztráció által kivetett szankciókat megszüntetik. Hozzátette, további amerikai befektetések érkeznek, mintegy 1400 cég fektet be már most Magyarországon, újabb munkahelyeket teremthetnek. Megkötöttek egy védelmi megállapodást is.

A béketeremtés is fontos téma volt, Orbán Viktor szavai szerint

a budapesti csúcs napirenden van, meg fog valósulni, ha adottak a feltételek, de konkrét dátuma még nincs.

LNG-vásárlás

Szijjártó Péter szerint a diverzifikáció a cél, több irányban is tárgyalnak ezen céllal, egy amerikai céggel 2000 milliárd köbméter értékben születhet megállapodás 5 évre szólóan, de ennek pontos értékét nem árulta el.

Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény

Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta, ebben az ügyben nem született megállapodás, továbbra is tárgyalás alatt van ennek megoldása.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Éves csúcson a forint az euróval szemben

Éves csúcson a forint az euróval szemben

Nagyot erősödött a forint a dollárral szemben, és az euróárfolyam is 385 alá ment, amire tavaly tavasz óta nem volt példa.

240 dolgozóval indult be az új autóalkatrészgyár Vecsésen

240 dolgozóval indult be az új autóalkatrészgyár Vecsésen

A Magna International vecsési gyára 19 milliárd forint értékű beruházás volt, a kormány 3,8 milliárd forinttal támogatta. Az üzemben később 300 ember is dolgozhat.

Figyelmeztette az S&P Magyarországot: baj lehet az osztogatásból

Figyelmeztette az S&P Magyarországot: baj lehet az osztogatásból

Az S&P-nél a magyar gazdaság 4,5 százalékos hiányával számolnak idén. Becsléseik szerint az éves GDP 2 százalékát kell szánni Orbán Viktor választás előtti ígéreteire.

Túl magas a hitel törlesztőm, mit tegyek?

Túl magas a hiteltörlesztőm, mit tegyek?

Sokunk számára a lakhatásunkat biztosító ingatlan megvásárlása csak hitellel elérhető. Érdemes már a hitel felvétele előtt hosszú távon megvizsgálni és megtervezni anyagi helyzetünket, átgondolni döntésünket, mert a fizetési nehézség sajnos súlyos következményekkel is járhat. A törlesztéssel kapcsolatos figyelmetlenség, a hitelhez kötődő kedvezmény menet közbeni elvesztése is növelheti a havi törlesztőrészleteket, de akár azzal is szembesülhetünk utólag, hogy erőn felül választottunk hitelt. Ilyen esetekben is többféle mentő megoldás állhat rendelkezésünkre.

Fordulat a Molnál: inkább az Adria-vezetékre támaszkodnának az orosz olaj helyett

Fordulat a Molnál: inkább az Adria-vezetékre támaszkodnának az orosz olaj helyett

Az Orbán-Trump találkozó napján változtatott korábbi álláspontján a Mol: már lehetségesnek tartják, hogy Magyarországra kevesebb orosz olaj érkezzen.

Nem biztos, hogy örülni fog Varga Mihály szavainak Nagy Márton

Nem biztos, hogy örülni fog Varga Mihály szavainak Nagy Márton

A közép-kelet-európai országok az elmúlt években kiemelkedő eredményeket értek el az infláció csökkentésében, ugyanakkor továbbra is fontos feladat az inflációs várakozások mérséklése, az árstabilitás helyreállítása és megőrzése – erről beszélt Varga Mihály a 7. Magyar – Lengyel Jegybanki Konferencián Varsóban.

Fokozódik a nyomás Orbán Viktoron: amerikai szenátorok szólították fel, hogy váljon le az orosz olajról

Fokozódik a nyomás Orbán Viktoron: amerikai szenátorok szólították fel, hogy váljon le az orosz olajról

Demokrata és repubilikánus szenátorok is arra kérik a magyar miniszterelnököt, hogy fejezze be az orosz olaj vásárlását.

Megint beszóltak Trumpék: aki az oroszokkal bizniszel, nem jár jól

Megint beszóltak Trumpék: aki az oroszokkal bizniszel, nem jár jól

A ciprusi központú Gunvor Group az amerikai jelzést követően visszavonta az oroszországi cégre tett felvásárlási ajánlatát. 

Holnaptól még fájóbb lesz a tankolás

Holnaptól fájdalmas lesz a tankolás, ma még jobban megúszhatjuk

Nagy drágulás jön szombaton.

Aggasztja az MNB-t a lakásárak növekedése, jön a szigorítás a hiteleknél

Aggasztja az MNB-t a lakásárak növekedése, jön a szigorítás a hiteleknél

Egyre kisebb önerővel és a jövedelmükhöz mérten egyre magasabb törlesztőrészlettel vesznek fel lakáshitelt a magyarok – derül ki a Magyar Nemzeti Bank Prudenciális jelentéséből. Ez nem csoda, hiszen a lakások ára gyorsan emelkedik. Jövőre szigorodnak az adósságfék-szabályok.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168