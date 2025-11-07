Itt van Orbán Viktor bejelentése: Magyarország mentességet kap az amerikai szankciók alól

A miniszterelnök elmondta, Trump nagyrabecsülését fejezte ki Magyarország és a magyarok iránt, jó véleménnyel van az országról. Hozzátette, két egymással szövetségi viszonyban álló állam vezetői tárgyaltak egymással, nem volt lényeges véleménykülönbség.

Orbán Viktor bejelentette:

a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték esetében teljes szankciómentességet kapott Magyarország, általánosan és időkorlát nélkül.

Kérdésre válaszolva hozzátette, ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország számára az orosz cégek is szállíthatnak.

A bejelentések

A WestingHouse nukleáris fűtőanyagot ad el Magyarországnak, ez 100 millió dolláros tételt jelent Szijjártó Péter szavai szerint, valamint megállapodtak 10 darab kis moduláris atomerőmű (SMR) beszerzéséről is.

Orbán Viktor elárulta, a Paks II.-t érintő, a Biden-adminisztráció által kivetett szankciókat megszüntetik. Hozzátette, további amerikai befektetések érkeznek, mintegy 1400 cég fektet be már most Magyarországon, újabb munkahelyeket teremthetnek. Megkötöttek egy védelmi megállapodást is.

A béketeremtés is fontos téma volt, Orbán Viktor szavai szerint

a budapesti csúcs napirenden van, meg fog valósulni, ha adottak a feltételek, de konkrét dátuma még nincs.

LNG-vásárlás

Szijjártó Péter szerint a diverzifikáció a cél, több irányban is tárgyalnak ezen céllal, egy amerikai céggel 2000 milliárd köbméter értékben születhet megállapodás 5 évre szólóan, de ennek pontos értékét nem árulta el.

Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény

Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta, ebben az ügyben nem született megállapodás, továbbra is tárgyalás alatt van ennek megoldása.