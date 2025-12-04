1p

Makró Fizetések minimálbér Orbán Viktor

Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése a béremelésekről

mfor.hu

Januártól jön a változás.

Csütörtök reggeli posztjában a kormányfő bejelentette, hogy ma írják alá a megállapodást a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi emeléséről.

Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között. Így jövőre a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 7 százalékkal emeljük. Vagyis január 1-től összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk”

- írja Orbán Viktor, aki szerint a kormány egy 11 pontos adócsökkentési tervvel járult hozzá ehhez a vállaláshoz.

Arról természetesen nem írt a miniszterelnök, hogy korábban Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter még ennél magasabb, 13 százalékos minimálbér-emelésről beszélt.

Balog Ádám

