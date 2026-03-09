RENDKÍVÜLI
Makró Üzemanyagok

Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése: ezt vezeti be a kormány az üzemanyagáraknál

mfor.hu

Jön a védett ár.

Orbán Viktor Facebook-oldalán, élő bejelentkezésben tette közzé a hétfőn rendezett, rendkívüli kormányülés eredményét. Mint mondta, az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult helyzetre tekintettel arról döntöttek:

a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetnek be, a benzin esetében ez 595 forint, míg a gázolaj esetében 615 forint lesz. Az állami készleteket felszabadítják, ezzel is biztosítják az ellátást.

Az intézkedések körében jogosultak a magánszemélyek, fuvarozók, és gazdálkodók lesznek, a védett árat csak magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező autókra lehet igénybe venni. Ma éjfélkor életbe lép az intézkedés.

Erre a kérdésre is válaszoltak a 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 93. adásának vendégei: Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász és Pleschinger Gyula, a Monetáris Tanács 2013-2025 közötti tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke. Az adást most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

