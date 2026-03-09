Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése: ezt vezeti be a kormány az üzemanyagáraknál

Orbán Viktor Facebook-oldalán, élő bejelentkezésben tette közzé a hétfőn rendezett, rendkívüli kormányülés eredményét. Mint mondta, az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult helyzetre tekintettel arról döntöttek:

a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetnek be, a benzin esetében ez 595 forint, míg a gázolaj esetében 615 forint lesz. Az állami készleteket felszabadítják, ezzel is biztosítják az ellátást.

Az intézkedések körében jogosultak a magánszemélyek, fuvarozók, és gazdálkodók lesznek, a védett árat csak magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező autókra lehet igénybe venni. Ma éjfélkor életbe lép az intézkedés.