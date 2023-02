Itt van újabb két lesújtó adat a magyar gazdaságról

A Vakmajom Facebook-oldal gyors egymásutánban két ábrát is megosztott olvasóival. Az elsőből az derül ki, hogy Magyarországon nem jöttek létre "unikornisok", azaz olyan, magánkézben lévő, tőzsdei bevezetés előtt álló új cégek, amelyek elérték vagy meghaladták az egymilliárd eurós becsült piaci értéket, miközben a közép-kelet-európai régióban a hasonló országok mind ki tudtak termelni legalább egy ilyen céget.

Az ábrán jól látszik, hogy Észtországot nem véletlenül emlegetik a régió üdvöskéjének, az országban ugyanis hat unikornis is született. Meglepő, hogy a régóta háborús feszültségtől sújtott, lassan egy éve pedig valóságos háborúban álló Ukrajnában is öt ilyen cég tudott felemelkedni, de Románia és Csehország is ki tudta termelni a maga unikornisait, köztük a Magyarországon is jelen lévő eMAG-ot, illetve a Kiflit.

Az oldal másik bejegyzéséből pedig az a derül ki, hogy a pizza is Magyarországon drágult a legnagyobb mértékben az uniós országok közül. Az EU-s átlag 15,9 százalékhoz képest hazánkban az Eurostat adatai szerint 46 százalékkal drágult 2022 decemberében az egy évvel korábbihoz képest a pizza, és ezzel még a második helyre befutó Litvániát is 7 százalékkal előzi Magyarország ebben a mutatóban. A lista másik végén Luxemburg és Olaszország található, 7, illetve 10 százalékos drágulással.