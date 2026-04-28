Itt van Varga Mihályék első döntése a kormányváltás után

A jegybank Monetáris Tanácsa április 28-i kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően nem módosított a 6,25 százalékon álló irányadó rátán. A kamatfolyosó két széle is változatlan szinten maradt: az egynapos jegybanki betét kamata továbbra is 5,25 százalékon, míg az egynapos fedezett hitel kamata 7,25 százalékon áll.

A Magyar Nemzeti Bank két hónappal ezelőtt, februárban csaknem másfél év után 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, ezt követőn viszont az iráni háború nyomán megugró energiaárak és inflációs kockázatok óvatosságra intették a testületet. Varga Mihály jegybankelnök a március 24-i ülésen az Mfor esetleges kamatemeléssel kapcsolatos kérdésére azt mondta, hogy „minden opció az asztalon van.” Az MNB emellett jelentősen csökkentette GDP-előrejelzését és emelte inflációs prognózisát. Erről ebben a cikkben olvashatnak:

A kamatdöntés hátteréről Varga Mihály jegybankelnök 15 órától sajtótájékoztatón számol be, amiről tudósítunk majd. A monetáris politika irányvonalai mellett arra is érdemes lesz odafigyelni, hogyan reagál az MNB a hamarosan kormányra kerülő Tisza Párt euróbevezetéssel kapcsolatos terveire.