Itt vannak a friss GDP-adatok: Magyarország az uniós lista hátsó felében

Megjelentek a harmadik negyedéves GDP-adatok az Eurostat oldalán. Magyarországon stagnált a gazdaság ebben az időszakban, Németországhoz hasonlóan. Csökkenést négy országban mért a statisztikai hivatal: Romániában, Litvániában, Írországban és Finnországban, egyenként 0,1-0,2 százalékot. 1 százalék feletti növekedést csak Svédország könyvelhetett el július és szeptember között.

Az éves összehasonlításból az látszik, hogy Finnországtól eltekintve minden tagállamban növekedni tudott a gazdaság. A legkisebb mértékben Németországban (0,3 százalék), Olaszországban (0,4 százalék) és Magyarországon (0,6 százalék) bővült a bruttó nemzeti össztermék.

A listáról kiemelkedik Írország, amely a harmadik negyedéves csökkenés ellenére is 12,3 százalékos GDP-növekedéssel büszkélkedhet. A lengyel gazdaság 3,7 százalékos bővülése is figyelemre méltó, különösen annak fényében, hogy az elmúlt idősztakban biztonságpolitikai kockázattal is szembe kellett nézniük.