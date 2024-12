Itt vannak a friss üzemanyagárak, ez minden autóst érint

Ha a kutak a nagykereskedelmi ár csökkenését érvényesítik a kutakon, akkor a gázolaj átlagára 626 forintra is csökkenhet.

Tovább csökken a gázolaj ára a héten a kutakon, annak nagykereskedelmi árát bruttó 2 forinttal csökkentik csütörtöktől, ami várhatóan a kutak áraiban is megjelenhet majd – írja a Holtankoljak . Az autós szakportál hozzáteszi, a benzin ára továbbra is változatlan marad a nagykerárak tekintetében.

