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Makró Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Államadósság, állampapír

Itt vannak a számok, ennyivel nőtt májusban a központi költségvetés adóssága

mfor.hu

Az előző hónap végéig 2556,6 milliárd forinttal emelkedve 63 096,4 milliárd forintra nőtt a központi költségvetés adóssága – közölte az Államadósságkezelő Központ Zrt. (ÁKK) szerdán az MTI-vel.

Májusi monitoringjelentésük szerint a nettó forintkibocsátás 2762,9 milliárd forinttal gyarapította az adósságot, segítve a költségvetési hiány egy részének finanszírozását. A nettó devizakibocsátás szintén növelő hatású volt, 1359,2 milliárd forint összegben járult hozzá a hiány finanszírozásához és a devizabetétállomány növekedéséhez. A forint árfolyamának az elmúlt év végéhez képesti erősödése az adósság devizában fennálló részének forintban számított nyilvántartási értékét 1561,2 milliárd forinttal csökkentette.

A deviza-keresztárfolyamok változása és az egyéb tényezők miatt bekövetkezett mark-to-market betétállományok csökkenése is 4,3 milliárd forinttal mérsékelte azt – írták.

A költségvetés forintadóssága május végéig 2762,9 milliárd forinttal növekedve elérte a 45 338,9 milliárd forintot, részaránya 70,3 százalékról 71,9 százalékra nőtt a teljes államadósságon belül.

Május végén a forint lakossági állampapírok állománya 12 606,1 milliárd forintot volt, 2025 vége óta 880,1 milliárd forinttal emelkedett. A Fix Magyar Állampapír állománya 1228,6 milliárd forinttal 4880,5 milliárd forintra, a Magyar Állampapír Plusz állománya a nyomdai kibocsátású és a korábban értékesített papírokkal együtt 391,7 milliárd forinttal 1539,9 milliárd forintra nőtt.

A forintadósság nem csökkent, hanem tovább nőtt
A forintadósság nem csökkent, hanem tovább nőtt
Fotó: MTI

A Bónusz Magyar Állampapír állománya 55,2 milliárd forinttal 2015,3 milliárd forintra, a Prémium Magyar Állampapír állománya 745,1 milliárd forinttal 2964,7 milliárd forintra csökkent. Az előző hónapban a lakossági állampapírok közül a Fix Magyar Állampapír értékesítése volt a legjelentősebb. Az ÁKK összesen 43,2 milliárd forint összegben vásárolt vissza lakossági állampapírokat a forgalmazó bankoktól. A forgalmazók 22,2 milliárd forint összegben váltották be a saját számlájukra került lakossági állampapírokat.

A központi költségvetés devizaadóssága 2025 végéhez képest 202,0 milliárd forinttal 17 607,7 milliárd forintra mérséklődött, a devizaadósság részaránya 29,4 százalékról 27,9 százalékra csökkent a teljes adósságon belül, részben az árfolyamerősödésnek köszönhetően. A külföldi befektetők állampapírállománya 871,6 milliárd forinttal 9284,0 milliárd forintra nőtt havi összevetésben. Ebből a forint államkötvény összege 9226,9 milliárd forint, további 57,1 milliárd forint diszkontkincstárjegy. A külföldi állomány átlagos hátralévő futamideje május végén 6,5 év volt. A devizaállamadósság kockázatainak mérséklése érdekében az ÁKK Zrt. swapügyleteket köt. Ezen ügyletekhez kapcsolódóan az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti összegek (mark-to-market betétek) az adósságállomány részét képezik. Május végéig 4,3 milliárd forinttal 149,8 milliárd forintra csökkent az állomány, ez a teljes államadósság 0,2 százaléka.

A diszkontkincstárjegyek májusi aukcióin a havi átlagos fedezettség az előző havi 2,7-ről 2,3-re csökkent. A kötvényaukciókon a fedezettség az előző havi 3,8-ről 6,5-re emelkedett. A 3 hónapos diszkontkincstárjegy utolsó májusi aukcióján az átlaghozam az egy hónappal korábbi aukcióhoz képest 30 bázisponttal 5,68 százalékra esett, a 6 hónaposé 22 bázisponttal 5,72 százalékra, a 12 hónaposé 25 bázisponttal 5,66 százalékra csökkent. A 3 éves kötvény utolsó májusi aukcióján az átlaghozam 5,43 százalékot ért el, az április végi aukción kialakult átlaghozamhoz képest 54 bázispontos a csökkenés, az 5 évesé 52 bázisponttal 5,42 százalékra, a 10 évesé 72 bázisponttal 5,40 százalékra esett, míg a 15 évesé 79 bázisponttal 5,92 százalékra mérséklődött.

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