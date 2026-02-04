1p
Itt vannak a számok: hányan regisztráltak álláskeresőként?

mfor.hu

Érdekes adat a munkaerőpiacról.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 januárjában 224 130 volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6 ezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenést jelent – írta közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Mennyien keresnek munkát?
Fotó: Depositphotos

Emlékeztetett, az uniós társfinanszírozással megvalósuló Ifjúsági Garancia Plusz program keretében eddig több mint 33 milliárd forinttal támogatta 28 ezer fiatal munkába állását. A 30 év felettiek elhelyezkedését külön – szintén uniós társfinanszírozással megvalósuló – program segíti, melynek keretében eddig több mint 32 ezer álláskereső munkaerőpiacra lépéséhez járultak hozzá.

Hozzátette, a hazai kkv-k február 1-je óta már pályázhatnak a „KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0” programra, mellyel közel 2,5 millió forintos támogatásban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén. A program összesen 4 milliárd forintos keretből nyújt vissza nem térítendő támogatást.

A közgazdász, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke lesz a vendége a Klasszis Média immár 6. évfolyamában járó egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Hosszú várakozás után végre kereskedelmi megállapodást kötött egymással az Egyesült Államok és India, ami Oroszország számára lehet a legrosszabb hír. A világ legnépesebb állama ugyanis Donald Trump elmondása szerint beleegyezett abba, hogy nem vásárol több orosz kőolajat. A valóság ennél bonyolultabb lehet, főleg hosszabb távon, az orosz-ukrán háború esetleges lezárása után.

Az elmúlt napokban ugyan egyre több információ látott napvilágot, több nyitott kérdés is volt a rezsistop kapcsán. A rendelet megjelenése előtt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese beszélt a részletekről.

A múlt héten publikált GDP-adatok is csalódást keltően alakultak, éves szinten a gyakorlatilag stagnálást jelentő 0,3 százalékos növekedést láttunk. Ezzel szemben a lengyel vagy a horvát gazdaság 3 százalékkal bővült. A magyar gazdaságpolitika irányítói a külső körülményekre hivatkoznak, miközben a napokban felvázolt vízió mögött nem látszik, hogy lenne megfelelő humánerő-forrás. Többek között ezekről beszélt kollégánk, Király Béla az ATV Start műsorában.

Tavaly mintegy 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a magyarországi mezőkből, a kétezres években ez a legmagasabb mutató.

Rövid távon nem képzelhető el, hogy az Európai Unió és Oroszország ismét együttműködjön az energiapiacon, hosszabb távon viszont változhat a helyzet. És akkor már az EU lehet kedvezőbb tárgyalási pozícióban – hangzott el a Klasszis Befektetői Klub idei első, energiaipari trendekről és kilátásokról szóló panelbeszélgetésén. A meghívott szakértők arra is válaszoltak, hogy tényleg háromszorosára emelkedne a háztartások rezsiköltsége, ha 2027-től nem érkezhetne orosz gáz Magyarországra? Miként arról is szó volt, hogy Kína miért került monopolhelyzetbe a kritikus nyersanyagok és a ritkaföldfémek piacán.

Egészen szélsőségesen ítélik meg a befektetők a forint árfolyamának alakulását az április 12-i választások fényében – hangzott el a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztal-beszélgetésén. Az extrém kilengések jelentős inflációs kockázatot hordoznak magukban, ám mielőtt választanánk, még egy 8 éve nem látott adatot közölhet a KSH. Ez pedig egy „most vagy soha” pillanatot hozhat el a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank számára.

Miközben az elmúlt napokban nagyjából tisztázódott, hogyan fogják a hidegebb időjárás miatti magasabb fogyasztást ellentételezni, azért számos kérdést felvet a kormány által bevezetett rezsistop.

