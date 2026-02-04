Itt vannak a számok: hányan regisztráltak álláskeresőként?

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 januárjában 224 130 volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6 ezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenést jelent – írta közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Mennyien keresnek munkát?

Fotó: Depositphotos

Emlékeztetett, az uniós társfinanszírozással megvalósuló Ifjúsági Garancia Plusz program keretében eddig több mint 33 milliárd forinttal támogatta 28 ezer fiatal munkába állását. A 30 év felettiek elhelyezkedését külön – szintén uniós társfinanszírozással megvalósuló – program segíti, melynek keretében eddig több mint 32 ezer álláskereső munkaerőpiacra lépéséhez járultak hozzá.

Hozzátette, a hazai kkv-k február 1-je óta már pályázhatnak a „KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0” programra, mellyel közel 2,5 millió forintos támogatásban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén. A program összesen 4 milliárd forintos keretből nyújt vissza nem térítendő támogatást.