Itt vannak a számok: így áll a magyar költségvetés

Áprilisban 10,9 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakát a központi alrendszer adó- és járulékbevételei – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint különösen a fogyasztáshoz kapcsolódó adók teljesültek jól, ezeknél a növekmény megközelítette a 13 százalékot.

Az elkülönített állami pénzalapok viszont 44 milliárdos többlettel zártak.

A költségvetés áprilisban 376,4 milliárd forintos hiányt könyvelt el. A minisztérium tájékoztatása szerint a kiadási oldalon jelentős tételt jelentett a közüzemi szolgáltatások támogatása: ez 569,9 milliárd forintot tett ki, ami csaknem 30 milliárddal több, mint egy évvel korábban. „Ez részben a kifizetés eltérő ütemezéséből, részben a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók részére történt megnövekedett kifizetési igényekből fakad” – áll a közleményben.

A Babaváró támogatásokra is többet költöttek, aminek oka „az évközben kifutó, valamint az újonnan kötött, továbbá a meglévő szerződések árazásai, és a bankok felé történő tényleges kifizetések” – írta a tárca. A nyugdíjkifizetések is meghaladták az egy évvel korábbi szintet: az első négy hónapban – beleértve a 13. havi nyugdíjat is – összesen 2 738,1 milliárd forintot fizetett ki az állam.