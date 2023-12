Iványi Gábor: Orbán Viktor csapata most azon dolgozik, hogy szétverjék a munkánkat - Klasszis podcast

Iványi Gábor most is a szegényekért harcol ugyanúgy, mint a Kádár-rendszer idején. Akkor Orbán Viktor harcostársa volt, most a front ellenkező oldalain állnak. A lelkésszel, az Oltalom Karitatív Egyesület elnökével, a Wesley János Lelkészképző Főiskola rektorával beszélgetett a Piac és Profit főszerkesztője, Hollós János.