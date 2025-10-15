Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Ingatlan Magyar Nemzeti Bank (MNB) Matolcsy Ádám Matolcsy György

Izgulhat Matolcsy Ádám barátja: az MNB bekeményített a székháza ügyében

mfor.hu

Nem végezték el a garanciális javításokat, 10 milliárd forint lehet a tét.

A Magyar Nemzeti Bank lehívta a Szabadság téri székházának a felújításáért felelős fővállalkozó, a Raw Development Kft. bankgaranciáját – erősítette meg a Telexnek a jegybank ingatlanos cége. A négy éve kezdődött felújítást Somlai Bálint, Matolcsy György leköszönt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám barátjának cége végezte.

Somlai korábban arról beszélt, hogy az év elején befejeződtek a munkálatok, és már csak kisebb garanciális javítási feladatok vannak hátra. Az MNB szerint a Raw Development ezeket mulasztotta el teljesíteni a kijelölt határidőre, ezért nyúlnak most a Telex értesülései szerint sokmilliárdos nagyságrendű bankgaranciához.

A 2021-ben bejelentett, eredetileg 54 milliárdosra tervezett felújítást Somlai cége, a Raw Development Kft. közbeszerzés nélkül nyerte el. Idén februárban derült ki, hogy a cég nemcsak az eredeti, 2024-es határidőt nem tudta tartani, de közben a beruházás értéke a másfélszeresére emelkedett, a számla végül 103,5 milliárdra rúgott – a jegybank illetékesei pedig rá is bólintottak az áremelkedésre.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az MNB gazdálkodásáról szóló jelentésében is kitért a székházfelújítás ügyére.  A jelentés szerint a korábban is említett áremelés miatt a székház felújításának „bruttó átlagára a kezdeti 2,7 millió forint/négyzetméterről a 2023. évre 4 millió forint/négyzetméterre emelkedett, míg a nagyjából ugyanekkor felújított pénzügyminisztériumi épület hasonló rekonstrukciója csak 1,5 millió forint/négyzetméterről 1,7 millió forint/négyzetmétere emelkedett szintén a 2023. évre vonatkozóan”. Az áremeléssel együtt a székházfelújítás költsége nettó 81,5 milliárd forint lett, de ezen túlmenően azt is kifogásolta az ÁSZ, hogy

az MNB és alapítványi csoportja által ingatlan-beruházásokra elköltött összes pénz több mint 80 százaléka egyetlen érdekkörnél landolt: annál, amibe Somlai cégei, a Somlai Invest Zrt., a Raw Development Kft., illetve a Raw Facility Management Kft. is tartozik.

Somlai Bálint ezeket a következtetéseket „tévesnek” és „szakmaiatlannak” nevezte.

Júliusban az MNB felügelőbizottsága is kritizálta a Raw Development megbízásait (a cég más jegybankos ingatlanfelújításokban is komoly megbízásokat kapott).  Többek között a bizottság szerint az MNB cége, az MNB-Ingatlan Kft. által lefolytatott kiválasztási folyamat az elégtelen dokumentáció miatt értékelhetetlen, mégis megállapítható, hogy a pályáztatás, amelynek a végén a Raw-t kiválasztották, nem felelt meg az elvárható gondosságnak.

A Telex kérdésére most MNB Ingatlan Kft. emailben megerősítette, hogy lehívták a Raw Development bankgaranciáját, ugyanis 

„a vállalkozó hibajavítási kötelezettségeinek határidőre történő nem teljesítése miatt került sor”.

A Telex szerint valószínűsíthető, hogy a Raw Development számára a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH Bank biztosíthatta a 10 milliárd fortintra rúgó bankgaranciát, így ha a lehívást jogosnak ítélik, ezt az összeget kell majd behajtania a banknak Somlai cégén.

„Az MNB Ingatlan Kft.-től megkérdeztük, pontosan mekkora összeget hívtak le, ilyen konkrét hibákat találtak a kivitelezésben, és hogy a fennmaradó problémákat végül melyik vállalkozás fogja kijavítani. Somlai Bálintot is kerestük azzal kapcsolatban, mi történt pontosan szerinte. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ”

- zárja a cikkét a Telex.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trumpnak is odaszólt Szijjártó Péter Moszkvában?

Nem hagyjuk, hogy bárki is nyomást gyakoroljon ránk, szögezte le többször is a magyar miniszter egy moszkvai konferencián.

Hozzányúl a kormány az energetikai otthonfelújítási programhoz is

Hozzányúl a kormány az energetikai otthonfelújítási programhoz is

Több pénz, hosszabb futamidő állhat házhoz.

Tíz kilométer magas hamufelhő: megint kitört az indonéz vulkán

A legmagasabb szintű riasztást adták ki a hatóságok.

Világverő lett a magyar élelmiszerek drágulása – még Kolumbiát is sikerült megelőzni

Világverő lett a magyar élelmiszerek drágulása – még Kolumbiát is sikerült megelőzni

Nem véletlenül látunk csillagokat a bolti áraktól.

Hatalmas árat fizetne Macron, hogy életben tartsa legújabb kormányát

Hatalmas árat fizetne Macron, hogy életben tartsa legújabb kormányát

Elnöki ciklusának jelképe mehet a levesbe, hogy ne bukjon meg újra a másodszor is kinevezett kormányfő.

Szerdától gyorsan újabb milliókat szórna ki a kormány

Szerdától gyorsan újabb milliókat szórna ki a kormány

A turisztikai ágazat szereplői örülhetnek.

Közösségimédia-alkalmazásokat használó nő

Senki nem védi meg a gyerekeket a közösségi médiától, és a kormány sem fogja

Egyáltalán nincsenek biztonságban a gyerekek a közösségimédia-platformokon, az Európai Unió viszont megkötötte a tagállamok kezét, miközben rájuk hárítja a felelősséget. A gyerekeket algoritmusok nevelik fel, az NMHH 10 év alattiakat is talált társkereső csoportokban, a felnőttek pedig tömegesen írnak nekik azért, hogy szexuális tartalmú képeket kérjenek tőlük. Biztonságot csak a szülők tudnának adni, de sokszor nem építik ki a szükséges bizalmat a gyerekekkel.

Az IMF rontotta az idei és jövő évi magyar növekedésére vonatkozó előrejelzését

Az IMF rontotta az idei és jövő évi magyar növekedésére vonatkozó előrejelzését

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb előrejelzésében javította a világgazdaság idei és jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását az áprilisi prognózisához képest.

Nagy adótartozással rendelkező cég tulajdonosa nyerte el a százhalombattai sportcsarnok felújítását

Ugyan a korábbi pályázaton alvállalkozóként Mészáros Lőrinc cége nyerte el a Mol-finomító városának közbeszerzését, ám az idén újra kiírt tendert végül a siófoki kézilabdaklub tulajdonosa vitte el. Bár az nem jó ómen, hogy nyáron kikapcsolták a villanyt a siófoki kézicsarnokban és a hozzá tartozó sportszállóban a nagy adótartozás miatt.

Már megint olcsóbban tankolhatunk

Már megint olcsóbban tankolhatunk

Csökkentek az árak a kutakon. De mennyivel?

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168