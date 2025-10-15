Izgulhat Matolcsy Ádám barátja: az MNB bekeményített a székháza ügyében

A Magyar Nemzeti Bank lehívta a Szabadság téri székházának a felújításáért felelős fővállalkozó, a Raw Development Kft. bankgaranciáját – erősítette meg a Telexnek a jegybank ingatlanos cége. A négy éve kezdődött felújítást Somlai Bálint, Matolcsy György leköszönt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám barátjának cége végezte.

Somlai korábban arról beszélt, hogy az év elején befejeződtek a munkálatok, és már csak kisebb garanciális javítási feladatok vannak hátra. Az MNB szerint a Raw Development ezeket mulasztotta el teljesíteni a kijelölt határidőre, ezért nyúlnak most a Telex értesülései szerint sokmilliárdos nagyságrendű bankgaranciához.

A 2021-ben bejelentett, eredetileg 54 milliárdosra tervezett felújítást Somlai cége, a Raw Development Kft. közbeszerzés nélkül nyerte el. Idén februárban derült ki, hogy a cég nemcsak az eredeti, 2024-es határidőt nem tudta tartani, de közben a beruházás értéke a másfélszeresére emelkedett, a számla végül 103,5 milliárdra rúgott – a jegybank illetékesei pedig rá is bólintottak az áremelkedésre.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az MNB gazdálkodásáról szóló jelentésében is kitért a székházfelújítás ügyére. A jelentés szerint a korábban is említett áremelés miatt a székház felújításának „bruttó átlagára a kezdeti 2,7 millió forint/négyzetméterről a 2023. évre 4 millió forint/négyzetméterre emelkedett, míg a nagyjából ugyanekkor felújított pénzügyminisztériumi épület hasonló rekonstrukciója csak 1,5 millió forint/négyzetméterről 1,7 millió forint/négyzetmétere emelkedett szintén a 2023. évre vonatkozóan”. Az áremeléssel együtt a székházfelújítás költsége nettó 81,5 milliárd forint lett, de ezen túlmenően azt is kifogásolta az ÁSZ, hogy

az MNB és alapítványi csoportja által ingatlan-beruházásokra elköltött összes pénz több mint 80 százaléka egyetlen érdekkörnél landolt: annál, amibe Somlai cégei, a Somlai Invest Zrt., a Raw Development Kft., illetve a Raw Facility Management Kft. is tartozik.

Somlai Bálint ezeket a következtetéseket „tévesnek” és „szakmaiatlannak” nevezte.

Júliusban az MNB felügelőbizottsága is kritizálta a Raw Development megbízásait (a cég más jegybankos ingatlanfelújításokban is komoly megbízásokat kapott). Többek között a bizottság szerint az MNB cége, az MNB-Ingatlan Kft. által lefolytatott kiválasztási folyamat az elégtelen dokumentáció miatt értékelhetetlen, mégis megállapítható, hogy a pályáztatás, amelynek a végén a Raw-t kiválasztották, nem felelt meg az elvárható gondosságnak.

A Telex kérdésére most MNB Ingatlan Kft. emailben megerősítette, hogy lehívták a Raw Development bankgaranciáját, ugyanis

„a vállalkozó hibajavítási kötelezettségeinek határidőre történő nem teljesítése miatt került sor”.

A Telex szerint valószínűsíthető, hogy a Raw Development számára a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH Bank biztosíthatta a 10 milliárd fortintra rúgó bankgaranciát, így ha a lehívást jogosnak ítélik, ezt az összeget kell majd behajtania a banknak Somlai cégén.

„Az MNB Ingatlan Kft.-től megkérdeztük, pontosan mekkora összeget hívtak le, ilyen konkrét hibákat találtak a kivitelezésben, és hogy a fennmaradó problémákat végül melyik vállalkozás fogja kijavítani. Somlai Bálintot is kerestük azzal kapcsolatban, mi történt pontosan szerinte. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ”

- zárja a cikkét a Telex.