Izgulhatnak Nagy Mártonék, hétfőtől jönnek az új adatok

Több statisztikai adatot közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a héten, közöttük a foglalkoztatás és munkanélküliség, valamint a szálláshelyek forgalmának adatait, és megjelenik az államháztartás október végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató is.

Hétfőn adja ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás október végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatót. Az előzetes adatok szerint október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható 4774,0 milliárd forint pénzforgalmi hiány 76,8 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (83,3 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3616,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 84,0 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 135,5 milliárd forintos hiányt mutattak.

Csütörtökön a szálláshelyek októberi forgalmának adatait közli a KSH. Idén szeptemberben a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. Január-szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Kapcsolódó cikk Időarányosan jól áll az államháztartás Október végén 3667,7 milliárd volt a hiány.

Pénteken a foglalkoztatottság munkanélküliség októberi statisztikája jelenik meg. Idén szeptemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt. A 2025. július-szeptemberi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 679 ezer volt, 29 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezerrel, 2 millió 470 ezerre, míg a nők esetében 2 millió 209 ezerre mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 504 ezren dolgoztak, ami 41 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 103 ezer volt.

Szintén pénteken közlik az ipari termelői árak októberi adatait. Idén szeptemberben az ipari termelői árak átlagosan 2,4 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 0,5, az exportértékesítésé 3,3 százalékkal emelkedtek az előző év szeptemberi adataihoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 0,3 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal mérséklődtek.

Kapcsolódó cikk Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét? Erről is kérdezzük Petschnig Mária Zitát a Klasszis Klub Live-ban November 26-án, szerdán 15 óra 30 perckor.

(MTI)