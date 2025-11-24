3p

Izgulhatnak Nagy Mártonék, hétfőtől jönnek az új adatok

mfor.hu

Ezen a héten is sok minden kiderül a magyar gazdaság állapotáról.

Több statisztikai adatot közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a héten, közöttük a foglalkoztatás és munkanélküliség, valamint a szálláshelyek forgalmának adatait, és megjelenik az államháztartás október végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató is.

Hétfőn adja ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás október végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatót. Az előzetes adatok szerint október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható 4774,0 milliárd forint pénzforgalmi hiány 76,8 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (83,3 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3616,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 84,0 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 135,5 milliárd forintos hiányt mutattak.

Csütörtökön a szálláshelyek októberi forgalmának adatait közli a KSH. Idén szeptemberben a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. Január-szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Pénteken a foglalkoztatottság munkanélküliség októberi statisztikája jelenik meg. Idén szeptemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt. A 2025. július-szeptemberi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 679 ezer volt, 29 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezerrel, 2 millió 470 ezerre, míg a nők esetében 2 millió 209 ezerre mérséklődött. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 504 ezren dolgoztak, ami 41 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 103 ezer volt.

Szintén pénteken közlik az ipari termelői árak októberi adatait. Idén szeptemberben az ipari termelői árak átlagosan 2,4 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 0,5, az exportértékesítésé 3,3 százalékkal emelkedtek az előző év szeptemberi adataihoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 0,3 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal mérséklődtek.

(MTI)

Nyugdíjak, segélyek – Magyarország az uniós vert mezőnyben

Nyugdíjak, segélyek – Magyarország az uniós vert mezőnyben

Alig van ország, amely kevesebbet költ szociális ellátásokra.

Magyarország még a kicsik között is törpének bizonyult

A kormányzati vízióval ellentétben az ősz elejére sem érkezett meg a várva várt fordulat a magyar gazdaságban, a repülőrajt és a fantasztikus év továbbra is várat magára. Az Európai Unió gazdasága továbbra is gyengélkedik, negyedéves alapon mindössze 0,3, de éves összevetésben is csupán 1,6 százalékos bővülést tud felmutatni. Ennél is elkeserítőbb, hogy Magyarország még ezektől a gyenge mutatóktól is elmarad.

Kamatpszichózis: ezért emelkedhet veszélyes szintre az Otthon Start törlesztője

Kamatpszichózis: ezért emelkedhet veszélyes szintre az Otthon Start törlesztője

A BiztosDöntés pénzügyi szakértője, Gergely Péter szerint a családok felpumpálhatják a hitelösszeget az Otthon Startnál, mert a 3 százalékos kamat elhiteti, hogy a magasabb terhelhetőség is biztonságosan kezelhető.

Mészáros Lőrinc szállodáiban készültek a tiszta választásokra

Mészáros Lőrinc szállodáiban készültek a tiszta választásokra

A Nemzeti Választási Iroda választása a Hunguest szállodáira esett.

Dermesztő éjszakára készülhet Budapest?

Az aktuális előrejelzések szerint az éjszaka folyamán akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban.

Paksnak dobott mentőövet Trump

Paksnak dobott mentőövet Trump

Az atomerőmű-projekttel kapcsolatos egyes tranzakciók mentesültek az oroszokkal szembeni amerikai szankciók alól.

Végre olcsóbb lehet a tankolás

Végre olcsóbb lehet a tankolás

A piaci viszonyoknak és az ukrajnai béketárgyalásoknak köszönhetően mind a nyersolaj, mind a finomított termékek ára csökkent a tőzsdéken az elmúlt napokban. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint ez a jövő héten a hazai benzinkutakon is tükröződhet, kisebb árcsökkenés várható.

Gyengén zárta a pénteket a forint, főleg a dollárral szemben

Gyengén zárta a pénteket a forint, főleg a dollárral szemben

A dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben is gyengült a forint pénteken, de utóbbival szemben a heti összevetés pozitív. 

Valami bűzlik az Orbán-kormány amerikai szankciós mentessége körül

Valami bűzlik az Orbán-kormány amerikai szankciós mentessége körül

Vagy nem is volt szankció, vagy igazi mentességet nem kaptunk alóla. És mi a helyzet a papírral, amit a kormány ígért?

Áttörte a lélektani határt a dízel ára

Áttörte a lélektani határt a dízel ára

Hónapokig hozzászokhattunk a 600 forint alatti dízelárhoz, de pénteken meghaladta ezt a szintet a dízel átlagára. A kutak viszont nagy árkülönbséggel adják a benzint és a dízelt is: a városok és az autópályák között akár 90 forint is lehet a különbség.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

