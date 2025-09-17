Izrael ezt megemlegeti? Sokmilliárdos piacot érintő lépést tesz az EU

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, az Európai Bizottság azt tervezi, hogy ismét vámokat vezet be az izraeli árukra a zsidó állam gázai és ciszjordániai politikája miatt. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője megerősítette azt a stratégiát, miszerint Brüsszel felfüggeszti az Izrael-EU Társulási Megállapodásban szereplő kereskedelmi vonatkozású rendelkezéseket.

Mint Kallas emlékeztetett, 2024-ben az Izrael és az EU közötti kereskedelem 42,6 milliárd eurót tett ki, és ennek 37 százaléka élvezett „kedvezményes elbánást” (ezzel a vámkedvezményre utalt).

Az Izraellel szembeni kereskedelmi korlátozás megfelelő és arányos válasz a gázai válságra

– jelentette ki Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos szerdán, miután ismertette a javasolt intézkedések gyakorlati következményeit.

Mit jelent pontosan a korlátozás?

Šefčovič szavaiból kiderült: „a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Izraelből az EU-ba irányuló import elveszíti a kedvezményes hozzáférést az uniós piachoz, és ezekre az árukra ugyanazok a vámok vonatkoznak majd, mint bármely más olyan harmadik ország termékeire, amellyel az EU-nak nincs szabadkereskedelmi megállapodása.

„E számok és az érintett alapelvek fényében a javasolt részleges felfüggesztés átgondolt válasz egyre sürgetőbb helyzetre” – fogalmazott. Hozzátette: a tagállamok minősített többséggel döntenek majd az intézkedésről.