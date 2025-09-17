Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

2025. szeptember 17.

Makró Európai Unió Izrael Izraeli-palesztin konfliktus

Izrael ezt megemlegeti? Sokmilliárdos piacot érintő lépést tesz az EU

mfor.hu

Nem lesz több vámkedvezmény, ha elfogadják. 

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, az Európai Bizottság azt tervezi, hogy ismét vámokat vezet be az izraeli árukra a zsidó állam gázai és ciszjordániai politikája miatt. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője megerősítette azt a stratégiát, miszerint Brüsszel felfüggeszti az Izrael-EU Társulási Megállapodásban szereplő kereskedelmi vonatkozású rendelkezéseket.

Mint Kallas emlékeztetett, 2024-ben az Izrael és az EU közötti kereskedelem 42,6 milliárd eurót tett ki, és ennek 37 százaléka élvezett „kedvezményes elbánást” (ezzel a vámkedvezményre utalt).

Az Izraellel szembeni kereskedelmi korlátozás megfelelő és arányos válasz a gázai válságra

– jelentette ki Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos szerdán, miután ismertette a javasolt intézkedések gyakorlati következményeit.

Mit jelent pontosan a korlátozás?

Šefčovič szavaiból kiderült: „a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Izraelből az EU-ba irányuló import elveszíti a kedvezményes hozzáférést az uniós piachoz, és ezekre az árukra ugyanazok a vámok vonatkoznak majd, mint bármely más olyan harmadik ország termékeire, amellyel az EU-nak nincs szabadkereskedelmi megállapodása.

A kereskedelmi biztos elmondta, hogy az árukereskedelem teljes értéke 2024-ben 42,6 milliárd eurót tett ki, így az EU Izrael legfontosabb kereskedelmi partnere.

„E számok és az érintett alapelvek fényében a javasolt részleges felfüggesztés átgondolt válasz egyre sürgetőbb helyzetre” – fogalmazott. Hozzátette: a tagállamok minősített többséggel döntenek majd az intézkedésről.

