Jaksity György: Kormányváltás után sem látom reálisnak a 27 százalékos áfa csökkentését

Aligha lehetett mással kezdeni a beszélgetést, mint az olajválsággal, amit az idézett elő, hogy Irán az őt ért amerikai-izraeli támadás miatt lezárta a Hormuzi-szorost, elérhetetlenné téve ezzel a világ kőolajtermelésének 20 százalékát. Az még természetesen nem látható előre, hogy mindez világgazdasági válsághoz vezet-e, mindenesetre a negatív hatások máris érződnek és nyitott gazdaságú államként Magyarországra nézve az átlagnál súlyosabbak. Amit az is mutat, hogy beszélgetésünk előtt nem sokkal a Magyar Nemzeti Bank rontotta az idei prognózisait, a három hónappal korábbinál magasabb inflációra, ellenben alacsonyabb GDP-növekedésre számít.

A sérülékenységünket csökkenthetné, ha már nálunk is az euró lenne a hivatalos fizetőeszköz – Jaksity György az uniós pénz bevezetését azért is támogatja, mert a maastrichti kritériumok teljesítése azt jelentené, hogy a főbb mutatóink javultak.

Amellett, hogy esett szó arról, az alacsonyabb hozzáadott értékű ágazatok (járműipar, akkumulátorgyártás) helyett a magasabbak felé kellene elmozdulnia a hazai gazdasági szerkezetnek, a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója, elnöke azt is kifejtette, mennyire gond, hogy a hazai gazdasági szereplők többsége az állami támogatásoktól reméli a fejlődését és kevésbé önerőből kívánja azt megvalósítani – és sajnos ez jellemzi a hazai kis- és középvállalkozói (kkv) szektort is.

Végül, de korántsem utolsósorban a már karnyújtásnyira lévő választások is terítékre kerültek. Például az, hogy melyik párt győzelmének örülnének jobban a befektetők, s ha kormányváltásra kerülne sor, akkor lehet-e csökkenteni az Orbán-kormány rezsicsökkentés melletti másik „szent tehenét”, a 27 százalékos áfát. Valamint Jaksity György arról is véleményt formált, hogy tényleg elkerülhetetlenek lesznek-e a megszorítások.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:05 Beköszönés

0:54 Megint a nyakunkon egy világgazdasági válság?

6:54 Mi járhat Trump fejében?

12:49 A magyar gazdaságra gyakorolt hatásról, a védett üzemanyagárakról

16:22 Minket súlyosabban érhet ez a válság

21:31 Az euróbevezetésről

26:10 Lehet-e csökkenteni a 27 százalékos áfát?

35:59 Kellenek megszorítások a választások után?

41:52 Az elkerülhetetlen gazdasági szerkezetátalakításról

45:59 Miért nem tud igazán fejlődni a hazai kkv-szektor?

53:19 A mesterséges intelligencia hatása a foglalkoztatottságra

57:13 Merre mozdíthatja el a forintot a választási eredmény?

59:11 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)