Jaksity György: Kormányváltás után sem látom reálisnak a 27 százalékos áfa csökkentését

Izsó Márton - Csabai Károly

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítója, elnöke a március 24-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 94. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Aligha lehetett mással kezdeni a beszélgetést, mint az olajválsággal, amit az idézett elő, hogy Irán az őt ért amerikai-izraeli támadás miatt lezárta a Hormuzi-szorost, elérhetetlenné téve ezzel a világ kőolajtermelésének 20 százalékát. Az még természetesen nem látható előre, hogy mindez világgazdasági válsághoz vezet-e, mindenesetre a negatív hatások máris érződnek és nyitott gazdaságú államként Magyarországra nézve az átlagnál súlyosabbak. Amit az is mutat, hogy beszélgetésünk előtt nem sokkal a Magyar Nemzeti Bank rontotta az idei prognózisait, a három hónappal korábbinál magasabb inflációra, ellenben alacsonyabb GDP-növekedésre számít.

A sérülékenységünket csökkenthetné, ha már nálunk is az euró lenne a hivatalos fizetőeszköz – Jaksity György az uniós pénz bevezetését azért is támogatja, mert a maastrichti kritériumok teljesítése azt jelentené, hogy a főbb mutatóink javultak. 

Amellett, hogy esett szó arról, az alacsonyabb hozzáadott értékű ágazatok (járműipar, akkumulátorgyártás) helyett a magasabbak felé kellene elmozdulnia a hazai gazdasági szerkezetnek, a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója, elnöke azt is kifejtette, mennyire gond, hogy a hazai gazdasági szereplők többsége az állami támogatásoktól reméli a fejlődését és kevésbé önerőből kívánja azt megvalósítani – és sajnos ez jellemzi a hazai kis- és középvállalkozói (kkv) szektort is.

Végül, de korántsem utolsósorban a már karnyújtásnyira lévő választások is terítékre kerültek. Például az, hogy melyik párt győzelmének örülnének jobban a befektetők, s ha kormányváltásra kerülne sor, akkor lehet-e csökkenteni az Orbán-kormány rezsicsökkentés melletti másik „szent tehenét”, a 27 százalékos áfát. Valamint Jaksity György arról is véleményt formált, hogy tényleg elkerülhetetlenek lesznek-e a megszorítások.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:05 Beköszönés

0:54 Megint a nyakunkon egy világgazdasági válság?

6:54 Mi járhat Trump fejében?

12:49 A magyar gazdaságra gyakorolt hatásról, a védett üzemanyagárakról

16:22 Minket súlyosabban érhet ez a válság

21:31 Az euróbevezetésről

26:10 Lehet-e csökkenteni a 27 százalékos áfát?

35:59 Kellenek megszorítások a választások után?

41:52 Az elkerülhetetlen gazdasági szerkezetátalakításról

45:59 Miért nem tud igazán fejlődni a hazai kkv-szektor?

53:19 A mesterséges intelligencia hatása a foglalkoztatottságra

57:13 Merre mozdíthatja el a forintot a választási eredmény?

59:11 Elköszönés

Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Vészjósló nyilatkozatot tett az iráni külügyminiszter

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

Vészjósló mérleg: kétszer annyian haltak meg, mint ahányan születtek

Megint több lett a munkanélküli magyar

