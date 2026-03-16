Jaksity Györgyöt kérdezzük: hogyan lehetne kirángatni a gazdaságot a gödörből?

Néhány héttel a választások előtt az egymásnak feszülő két nagy párt mindegyike érthetően azzal kampányol, hogy ha ő nyer, akkor a gazdaság növekedésnek indulhat. Más kérdés, hogy a kormányon lévő Fidesz pozícióit gyengíthetik az utóbbi időszak eredményei – jobban mondva, eredménytelenségei –, a nagyon gyenge makrogazdasági adatok. Amelyeket az Orbán-kormány csak és kizárólag külső körülményekkel indokol, a már több mint négy éve tartó orosz-ukrán háborúval, valamint a Magyarország fő exportpiacának számító, megrendelésekkel döntően minket ellátó német gazdaság gyengélkedésével.

Ezzel szemben a Tisza Párt még abban a viszonylag könnyű helyzetben van, hogy kvázi szabadon ígérgethet, persze, csak az észszerűség határain belül. Azt belengetve, hogy három éve tartó stagnálás után a magyar gazdaság végre elindulhat felfelé.

A kívülállók számára meg úgy tűnik, két érték, felfogás közül kell majd választani: az egyik – amelyet az Orbán-kormány követ – az állam dominanciájára épít, központi beavatkozásokra, támogatásokra, a másik – amely felsejlik a Tisza Párt programjából – viszont a versenyt helyezi előtérbe, vagyis egy piacbarátibb megközelítést.

Jaksity György március 24-én, kedden 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége

Mindezt egy olyan környezetben, amikor a világgazdaság is egy újabb nehéz helyzethez érkezett. A Donald Trump tavalyi vámháborúja után immár fegyverekkel megvívott harc a Közel-Keleten Irán és Izrael között olajválságot idézett elő, aminek hatásai még kiszámíthatatlanok. Mindenekelőtt az, hogy ez a krízis meddig tart: néhány hét alatt lezajlik, vagy hosszú hónapokig elhúzódhat? Utóbbi azzal a veszéllyel jár, hogy recesszióba dönti a világgazdaságot. Márpedig ha ez bekövetkezne, az az olyan kis, nyitott gazdaságokat, mint Magyarország általában kedvezőtlenebbül érintheti. Különösen, hogy már most is sérülékenyek vagyunk, mutatóink alapján az Európai Unió leggyengébb gazdaságai közé csúsztunk le.

Mi lesz a világgal, a magyar gazdasággal? Ezt is próbáljuk kibogozni a Klasszis Klub Live következő élő, egyórás adásában Jaksity Györggyel. Ám szokás szerint ezúttal sem csak mi, hanem olvasóink, illetve nézőink is kérdezhetnek közgazdász vendégünktől, a Concorde Értékpapír Zrt. alapítójától, elnökétől, a Budapesti Értéktőzsde egykori elnökétől.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: