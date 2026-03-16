3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Jaksity Györgyöt kérdezzük: hogyan lehetne kirángatni a gazdaságot a gödörből?

A Klasszis Klub Live következő, március 24-én 15 óra 30 perckor kezdődő egyórás élő adásának vendége ezúttal a Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász végzettségű alapítója, elnöke, a Budapesti Értéktőzsde egykori elnöke lesz. Szokás szerint azonban nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

A március 24-én, kedden 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Néhány héttel a választások előtt az egymásnak feszülő két nagy párt mindegyike érthetően azzal kampányol, hogy ha ő nyer, akkor a gazdaság növekedésnek indulhat. Más kérdés, hogy a kormányon lévő Fidesz pozícióit gyengíthetik az utóbbi időszak eredményei – jobban mondva, eredménytelenségei –, a nagyon gyenge makrogazdasági adatok. Amelyeket az Orbán-kormány csak és kizárólag külső körülményekkel indokol, a már több mint négy éve tartó orosz-ukrán háborúval, valamint a Magyarország fő exportpiacának számító, megrendelésekkel döntően minket ellátó német gazdaság gyengélkedésével.

Ezzel szemben a Tisza Párt még abban a viszonylag könnyű helyzetben van, hogy kvázi szabadon ígérgethet, persze, csak az észszerűség határain belül. Azt belengetve, hogy három éve tartó stagnálás után a magyar gazdaság végre elindulhat felfelé.

A kívülállók számára meg úgy tűnik, két érték, felfogás közül kell majd választani: az egyik – amelyet az Orbán-kormány követ – az állam dominanciájára épít, központi beavatkozásokra, támogatásokra, a másik – amely felsejlik a Tisza Párt programjából – viszont a versenyt helyezi előtérbe, vagyis egy piacbarátibb megközelítést.

Jaksity György március 24-én, kedden 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Mindezt egy olyan környezetben, amikor a világgazdaság is egy újabb nehéz helyzethez érkezett. A Donald Trump tavalyi vámháborúja után immár fegyverekkel megvívott harc a Közel-Keleten Irán és Izrael között olajválságot idézett elő, aminek hatásai még kiszámíthatatlanok. Mindenekelőtt az, hogy ez a krízis meddig tart: néhány hét alatt lezajlik, vagy hosszú hónapokig elhúzódhat? Utóbbi azzal a veszéllyel jár, hogy recesszióba dönti a világgazdaságot. Márpedig ha ez bekövetkezne, az az olyan kis, nyitott gazdaságokat, mint Magyarország általában kedvezőtlenebbül érintheti. Különösen, hogy már most is sérülékenyek vagyunk, mutatóink alapján az Európai Unió leggyengébb gazdaságai közé csúsztunk le.

Mi lesz a világgal, a magyar gazdasággal? Ezt is próbáljuk kibogozni a Klasszis Klub Live következő élő, egyórás adásában Jaksity Györggyel. Ám szokás szerint ezúttal sem csak mi, hanem olvasóink, illetve nézőink is kérdezhetnek közgazdász vendégünktől, a Concorde Értékpapír Zrt. alapítójától, elnökétől, a Budapesti Értéktőzsde egykori elnökétől.

Fordulat közeleg az olajpiacon? Fontos hír jött a Hormuzi-szorosból

Egy nem iráni tanker átjutott.

Elásták a csatabárdot a fuvarozók Lázár Jánosékkal, de a problémáik nem oldódtak meg

Csak ideig-óráig jelent segítséget az üzemanyagárak befagyasztása, a Magyarországon a közúti árufuvarozókra is vonatkozó, március 10-től hatályos védett áras rendszer. A szektor vállalkozásai már a harmadik egymást követő évüket kezdik meg számottevő nyereség nélkül, az elégedetlenség tavaly december végén egy nagy tüntetésbe torkollott. A szállítmányozás drágulását a fogyasztók a saját pénztárcájukon is megérezhetik.

Semjén Zsolt és Áder János alapítványa is nem megfelelt minősítést kapott az ÁSZ-tól

Az Állami Számvevőszék elemzői a közzétételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban tártak fel hiányosságokat a vagyonkezelő alapítványoknál. 

A nagy földrengés sem szült ekkora szükséget: Japán nekiesik tartalékainak

Először a magánkézben lévő mennyiségeket szabadítják fel.

Munka nélkül: évek óta tetszhalott ez a kiemelt ráta

Nem moccan a munkanélküliségi mutató a legtöbb országban.

Még most kell gyorsan repülőjegyet venni?

Már elkezdődtek az áremelések a háború miatt, de ez még semmi.

Beadta a derekát a magyar kormány Brüsszelben

Az utolsó pillanatban született megegyezés az orosz szankciós lista ügyében.

Ennyi adót még soha nem kaptak vissza a pénztártagok

Rekordokat döntögetnek.

Elérték céljukat Orbán Viktor Ukrajnába küldött emberei?

A miniszterelnök szerint igen. Hazatér a Barátság vezetéket vizsgáló delegáció, bár a vezetékhez nem jutottak el.

Várható élettartam: óriásiak az egyenlőtlenségek Magyarországon – A hét ábrája

Azon is múlik, hogy meddig él valaki, hogy hol lakik.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

